Döviz kurları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:



SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış

ABD Doları 3,7250 3,7270 3,7210 3,7230

Avro 3,9770 3,9790 3,9750 3,9770

Sterlin 4,6150 4,6170 4,6650 4,6670

İsviçre Frangı 3,7360 3,7380 3,7380 3,7400



ANKARA

ABD Doları 3,7170 3,7420 3,7140 3,7390

Avro 3,9650 3,9950 3,9600 3,9900

Sterlin 4,5690 4,0000 4,6140 4,6880