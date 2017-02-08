Borsa İstanbul Genel Müdürü Osman Saraç görevinden ayrıldı mı?
Borsa İstanbul Genel Müdürü Osman Saraç görevinden ayrıldı mı?
Emniyet müdür yardımcısı hakkında yakalama kararı
Emniyet müdür yardımcısı hakkında yakalama kararı
Facebook'tan yeni uygulama
Facebook'tan yeni uygulama
Leyla Zana hakkında karar verildi
Leyla Zana hakkında karar verildi

Döviz kurları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları

Döviz kurları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 3,7250 3,7270 3,7210 3,7230
Avro 3,9770 3,9790 3,9750 3,9770
Sterlin 4,6150 4,6170 4,6650 4,6670
İsviçre Frangı 3,7360 3,7380 3,7380 3,7400

ANKARA
ABD Doları 3,7170 3,7420 3,7140 3,7390
Avro 3,9650 3,9950 3,9600 3,9900
Sterlin 4,5690 4,0000 4,6140 4,6880


Kaynak: AA
Etiketler; #Döviz kurları #dolar #avro
Önceki Haber
Çipli kimlik yoğunluğu çileye dönüştü
Sonraki Haber
Peş peşe depremler sonrası rahatlatan açıklama
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.