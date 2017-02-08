Döviz kurları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 3,7250 3,7270 3,7210 3,7230
Avro 3,9770 3,9790 3,9750 3,9770
Sterlin 4,6150 4,6170 4,6650 4,6670
İsviçre Frangı 3,7360 3,7380 3,7380 3,7400
ANKARA
ABD Doları 3,7170 3,7420 3,7140 3,7390
Avro 3,9650 3,9950 3,9600 3,9900
Sterlin 4,5690 4,0000 4,6140 4,6880
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: