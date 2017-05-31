"Alman girişimcileri birtakım zorluklarına karşın Çin'de ve Hindistan'da daha çok yatırım yapmalı." Bu öneriyi yapan kişi, Alman Asya-Pasifik Ekonomi Komisyonu Başkanı Hubert Lienhard. Lienhard, "ben bunu bir temel kural olarak görüyorum" diyor. Ona göre, Alman ekonomisi bu dev ülkelerin büyümesinden payını ancak böyle alabilir.

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