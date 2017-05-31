"Alman girişimcileri birtakım zorluklarına karşın Çin'de ve Hindistan'da daha çok yatırım yapmalı." Bu öneriyi yapan kişi, Alman Asya-Pasifik Ekonomi Komisyonu Başkanı Hubert Lienhard. Lienhard, "ben bunu bir temel kural olarak görüyorum" diyor. Ona göre, Alman ekonomisi bu dev ülkelerin büyümesinden payını ancak böyle alabilir.
Çin Uluslararası Radyosu'nun haberine göre, Federal Almanya Şansölyesi Angela Merkel, 30 Mayıs Salı günü, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüşecek. Ertesi gün Çarşamba ise konuğu olacak devlet adamı, Çin Başbakanı Li Keqiang. Bir gün sonra, Perşembe günü de Brüksel'de AB-Çin Zirvesi gerçekleşecek.
Bu yüzyıl ortalarında dünya ekonomisinin ağırlık merkezi Asya'ya kaymış olacak. Bu bilinçle konuşan Lienhard, Çin'in ve Hindistan'ın Alman ekonomisinin önceliği olması gerektiğini belirtiyor.
Başarısız geçen G7 Zirvesi'nden sonra Lienhard gibi ekonomi alanında önde gelen Alman yetkililer ABD ile zıtlaşmamak gerektiği, tam tersine Donald Trump'ı istihdam bakımından korumacılıktan çok uluslararası işbirliğinin yararlı olacağına ikna etmek gerektiği görüşünde.
ulusalkanal.com.tr
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