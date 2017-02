Dünya Melek Yatırım Forumu 13 Şubat'ta İstanbul'da

Londra Borsası'nın ana sponsorluğunu üstlendiği, Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortağı olduğu forum kapsamında, 75 ülkeden yüzlerce melek yatırımcı İstanbul'da bir araya gelecek

Dünya Melek Yatırım Forumu (WBAF) kapsamında yaklaşık 75 ülkeden yüzlerce melek yatırımcı İstanbul'da bir araya gelecek.

WBAF'den yapılan açıklamaya göre, Dünya Melek Yatırım Forumu’nda, dünyada 50 milyar dolar işlem hacmiyle girişimcileri fonlayan melek yatırımcıların başkanları ve önde gelenleri 13 Şubat Pazartesi günü İstanbul’da buluşacak.

Londra Borsası'nın ana sponsorluğunu üstlendiği, Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu bu yılki forumda, yaklaşık 75 ülkeden yüzlerce melek yatırımcı bir araya gelecek.

Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (TYDTA), Dünya Melek Yatırım Forumu (WBAF) resmi partneri konumunda bulunuyor.

Merkezi Washington’da bulunan Global Melek Yatırım Ticaret Örgütü (GBAN), merkezi Brüksel’de bulunan Avrupa Melek Yatırım Ticaret Örgütü (EBAN), merkezi Lagos’ta bulunan Afrika Melek Yatırım Ticaret Örgütü (ABAN), merkezi Dubai’de bulunan Ortadoğu Melek Yatırım Ticaret Örgütü'nün (MBAN) yanı sıra merkezi Viyana’da bulunan Birleşmiş Milletler Gelişim Organizasyonu'nun (UNIDO) Girişimciliği Geliştirme Bölümü de forumun destekçileri arasında bulunuyor. Forumun ev sahipliğini ise Türkiye Melek Yatırımcılar Derneği (TBAA) yapıyor.



Körfez ülkelerinden yatırım delegasyonları gelecek

60 ülkeden 100’ün üzerinde konuşmacının yer alacağı forumda, konuşmacılar arasında dünyanın en önemli melek yatırımcılarının yanı sıra politikacılar, sivil toplum kuruluşu liderleri, bankacılar, borsa başkanları, teknopark CEO’ları, uluslararası akademisyenler ve pek çok bakan da bulunuyor.

Forumda, kurumsal yatırım sermayesi ile melek yatırımcıların start-up aşamasından itibaren nasıl daha fazla buluşturulabileceği tartışılacak.

Bu yılki forumu, girişimciler ve melek yatırımcılar için daha da değerli kılan unsur ise Körfez ülkelerinden yoğun bir yatırım delegasyonunun katılımı olacak. Özellikle Bahreyn, Dubai ve Katar’dan gelen yatırım delegasyonlarına önemli isimler başkanlık ediyor. Bu da İstanbul’un, hem Avrupa hem Afrika hem de Asya üçgeninde erken aşama yatırım ekosistemindeki önemini bir kat daha artırıyor.

Forumda, İngiltere Başbakanı'nın FinTech Özel Temsilcisi Alastair Lukies ve Türk Telekom’un Üst Yöneticisi (CEO) Paul Doany de konuşma yapacak. Lukies, FinTech sektörüne yatırım yapacak melek yatırımcıları gelecek 25 yıl içinde nelerin beklediğini anlatacak. Paul Doany ise hem kişisel melek yatırımcılık tecrübesi hem de Türk Telekom’daki kurumsal yatırım tecrübesini birleştirerek start-up-melek yatırımcı-kurumsal yatırımcı üçlüsüyle iş birliği yaptıkları takdirde nasıl daha fazla exit üretebileceklerinin yol haritasını verecek.

Forum, FinTech sektörünün gurusu ve kitapları ABD’de bestseller (çok satanlar) bir uluslararası isme de ev sahipliği yapıyor. IBM Watson Financial Services’ın özel temsilcisi Paolo Sironi, forum öncesi 12 Şubat Pazar günü öğleden sonra Swissotel’de 3 saatlik özel bir master-class düzenliyor.



18 uluslararası oturum gerçekleştirilecek

İngiltere’nin en iyi melek yatırımcısından Singapur’un en önemli yatırımcısına kadar, OECD yetkililerinden UNIDO liderlerine kadar onlarca ülkeden 100'ün üzerinde konuşmacı, forumun 18 ayrı oturumunda dünya melek yatırım sektörünün geleceğini şekillendirecek.

Oturumlarda Türkiye çok güçlü bir şekilde temsil ediliyor. TYDTA Başkanı Arda Ermut, İTÜ Arıteknokent’in Üst Yöneticisi (CEO) Kenan Çolpan, TEB Özel Bankacılık Grup Koordinatörü Banu Taşkın, Bankalararası Kart Mekezi'nin (BKM) desteklediği Fintech İstanbul Kurucularından Prof. Dr. Selim Yazıcı, Samsung Genel Müdür Yardımcısı Tansu Yeğen, Intel Kurumsal İletişim Grup Direktörü Ferruh Gürtaş, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, Hazine Müsteşarlığı Mali Sektörle İlişkiler ve Kambiyo Genel Müdür Vekili Hakan Ertürk ve Sermaye Piyasaları Kurulu Başkan Yardımcısı Bora Oruç’un da aralarında bulunduğu güçlü bir ekip, forumda Türkiye’yi temsil edecek.



Uluslararası 2 önemli rapor açıklanacak

Dünya Melek Yatırım Forumu'nun önemli iki raporu, 13 Şubat’ta İstanbul’da açıklanacak. Güney Doğu Avrupa Melek Yatırım Ekosistemi Raporu ve Türkiye raporunun açıklanması ile çok önemli istatistiki veriler ve güncel bilgiler forum katılımcılarıyla paylaşılacak.

Girişimcilerin sıfırdan iş kurabilmelerini ve atacakları her adımda başarıyı garantileyebilecekleri bilimsel bir metodoloji Sheffield Üniversitesi’den bir grup bilim adamının yaptığı araştırma ile bilimsel geçerlilik kazandı. Bu teorinin girişimciler ve yatırımcılar açısından çok değerli ve risk düşürücü metodlar içermesi, teorinin önemini bir kat daha artırıyor. Dünyada ilk kez İstanbul’da bu forumda açıklanacak söz konusu teori, pek çok girişimci ve yatırımcı açısından gerçek bir yol haritası olarak takip edileceğe benziyor.



Uluslararası pek çok işbirliği anlaşması İstanbul’da

London Stock Exchange Group (LSEG), EBAN, ABAN, MBAN, Dünya Yatırım Ajansları Birliği (WAIPA) ve Uluslararası Ticaret Odaları İşbirliği Konseyi (ICC), İstanbul’da Dünya Melek Yatırım Forumu ile çeşitli iş birliği anlaşmaları imzalayacak. Girişimcileri ve melek yatırımcıları yakından ilgilendiren iş birliği anlaşmaları "İstanbul Anlaşmaları" olarak dünya sermaye piyasaları literatüründe yerini alacak.

Forumun ikinci gününde, Dünya Melek Yatırım Forumu Akademisi tarafından girişimciler, melek yatırımcılar, melek yatırım ağı yöneticileri ve mentorlar için 4 ayrı eğitim programı düzenlenecek.

İsviçre Melek Yatırım Ticaret Örgütü Başkanı ve EBAN Yönetim Kurulu Üyesi Peter E. Braun, Afrika Melek Yatırım Ticaret Örgütü Başkanı Harry Tomi Davies, İngiltere Melek Yatırımcılar Birliği Danışma Kurulu Üyesi ve AngelNews Kurucu Başkanı Modwenna Rees-Mogg, Innovation Farm Eş Başkanları Adriane Thrash ve Argyrios Spyridis tarafından verilecek eğitimlerde, iyi bir melek yatırımcının nasıl olacağı, iyi bir melek yatırım ağının profesyonel yönetiminin nasıl gerçekleştirilebileceği, start-up'lara nasıl iyi mentorluk yapılabileceği veya girişimci olarak yatırımcılardan kaliteli finansmanın nasıl sağlanabileceği farklı eğitim gruplarında öğrenilebilecek.

Çok sayıda melek yatırımcının bir araya geldiği bir ortamda yatırım arayan girişimciler için de iyi bir imkan bulunuyor. Bu yıl fintech alanında yatırım arayan 10 ayrı start-up ve 10 ayrı scale-up, Dünya Melek Yatırım Forumu’nun uluslararası yatırımcılarının karşısına çıkarak kurdukları işleri daha da büyütmek için yatırım arayacak.



Dünya Mükemmellik Ödülleri

Forum, 13 Şubat akşamında Swissotel The Bosphorus’ta önce resepsiyon, ardından da VIP gala yemeği ile beraber düzenlenecek Dünya Mükemmellik Ödülleri’ne de ev sahipliği yapacak.

Uluslararası ve dünyaca tanınmış yatırımcılardan oluşan bir jüri, 2016 yılının en başarılı melek yatırımcılarını, melek yatırım ağlarını ve melek yatırımcılara destek verenleri seçecek. Dünya Melek Yatırım Forumu’nun yeni ülke temsilcilerinin de açıklanacağı geceye, dünya sermaye piyasalarının önde gelen isimleri konuk olarak katılacak.

Foruma Türkiye'nin en önemli markaları da destek veriyor. Destekçiler arasında Başbakanlık Yatırım, Destek ve Tantım Ajansı, İTÜ Arıteknokent, TEB Melek Yatırım Forumu, BKM destekli FinTech İstanbul, Çalık Holding, Intel, Samsung, Fineksus ve Türk Hava Yolları gibi kuruluşlar da bulunuyor.