Düzce Ticaret Borsası

DÜZCE (AA) - Düzce Ticaret Borsasında, kabuklu tombul fındığın (levant) kilogramı ortalama 10,09 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
Cinsi
En düşük fiyatı (TL)
En yüksek fiyatı (TL)
Ortalama fiyatı (TL)
Satış Şekli
Fındık içi (11-13 mm)
24,00
24,05
24,02
TS
Fındık içi (13-15 mm)
24,00
27,75
25,37
TS
Fındık içi (9-11 mm / birinci sınıf)
23,00
23,00
23,00
TS
Kabuklu tombul fındık (levant)
9,75
10,91
10,09
TS
TS: Tüccar Satışı
- Kabuklu tombul fındığın kilogramı ortalama 10,09 liradan işlem gördü
DÜZCE (AA) - Düzce Ticaret Borsasında, kabuklu tombul fındığın (levant) kilogramı ortalama 10,09 liradan satıldı.