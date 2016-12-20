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Düzce Ticaret Borsası

- Kabuklu tombul fındığın kilogramı ortalama 10,09 liradan işlem gördü

Düzce Ticaret Borsası

DÜZCE (AA) - Düzce Ticaret Borsasında, kabuklu tombul fındığın (levant) kilogramı ortalama 10,09 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
Cinsi
En düşük fiyatı (TL)
En yüksek fiyatı (TL)
Ortalama fiyatı (TL)
Satış Şekli
Fındık içi (11-13 mm)
24,00
24,05
24,02
TS
Fındık içi (13-15 mm)
24,00
27,75
25,37
TS
Fındık içi (9-11 mm / birinci sınıf)
23,00
23,00
23,00
TS
Kabuklu tombul fındık (levant)
9,75
10,91
10,09
TS
TS: Tüccar Satışı

Etiketler; #fındık fiyatı #Düzce Ticaret Borsası #düzce
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