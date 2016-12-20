Düzce Ticaret Borsası

- Kabuklu tombul fındığın kilogramı ortalama 10,09 liradan işlem gördü

DÜZCE (AA) - Düzce Ticaret Borsasında, kabuklu tombul fındığın (levant) kilogramı ortalama 10,09 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

Cinsi

En düşük fiyatı (TL)

En yüksek fiyatı (TL)

Ortalama fiyatı (TL)

Satış Şekli

Fındık içi (11-13 mm)

24,00

24,05

24,02

TS

Fındık içi (13-15 mm)

24,00

27,75

25,37

TS

Fındık içi (9-11 mm / birinci sınıf)

23,00

23,00

23,00

TS

Kabuklu tombul fındık (levant)

9,75

10,91

10,09

TS

TS: Tüccar Satışı