“Düzenlemeler yabancıya konut satışını artıracak“

"Yabancı yatırımcıların konut ve iş yeri satın almak istediklerinde KDV ödemeyecek olmaları ekonomimize döviz kazandırmak için çok önemli bir adım"

Kuzu Grup Yönetim Kurulu Üyesi Önen Kuzu, yabancıların konut ve iş yeri alımlarında getirilen KDV indirimi ve vatandaşlık hakkı gibi düzenlemelerin yabancıya konut satışını artıracağını bildirdi.



Kuzu, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin inşaat sektörünün çok daha iyi noktalara gelmesi için taleplerini hızlı bir şekilde değerlendirerek yürürlüğe koyduğunu belirterek, 2017'nin sektör adına güzel gelişmelerle başladığını ve devam ettiğini aktardı.



Yabancı yatırımcıların konut ve iş yeri satın almak istediklerinde katma değer vergisi ödemeyecek olmalarının Türk ekonomisine döviz kazandırmak için çok önemli bir adım olduğunun altını çizen Kuzu, 2016 yılında 18 bin 189 olan yabancıya satış adedinin söz konusu iyileştirmelerle çok daha yukarıya çıkacağını vurguladı.



Kuzu, "1 milyon dolar üzerinde gayrimenkul alanlara vatandaşlık hakkı verilecek olmasından sonra KDV muafiyetinin de gelmesi satışları ciddi şekilde arttıracaktır. İnşaat sektöründe geçerli olan KDV düzenlemelerinin konutla sınırlı kalmayarak iş yeri ve apart ünite gibi birçok birimi de kapsayıcı olması, satışlara ivme kazandıracağı gibi Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "istihdam seferberliği" çağrısına da değinen Kuzu, bu çağrıya sonuna kadar destek verdiklerini bildirdi.



Kuzu, "Üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Sektörümüz adına ardı ardına gelen olumlu gelişmelerle beraber 2 milyon olarak açıklanan inşaat sektörü istihdam sayısı bu yıl yüzde 8 ile yüzde 10 oranında artış gösterecektir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.