Güven damgası almak isteyen hizmet ve aracı hizmet sağlayıcılar, kişisel veri ve ödeme bilgisi içeren her türlü işlemin gerekli sertifikalarla gerçekleştirilmesini temin edecek. Söz konusu firmaların talebi, elektronik ticaret ya da aracılık faaliyetlerine son vermeleri ya da iflası gibi durumlarda güven damgası iptal edilecek.

E-ticaret sektöründe, "asgari güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarına uyan hizmet ve aracı hizmet sağlayıcılara verilen elektronik işaret" olarak tanımlanan güven damgasının alınmasına ilişkin şartlar belirlendi.



Gümrük ve Ticaret Bakanlığının "Elektroni̇k Ti̇carette Güven Damgası Hakkında Tebli̇ğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Buna göre, güven damgası almak isteyen hizmet ve aracı hizmet sağlayıcılar, kişisel veri ve ödeme bilgisi içeren her türlü işlemin internet ve mobil sitede gerekli sertifikalarla gerçekleştirilmesini sağlayacak.



Firmalar, güven damgası başvurusunda bulunmadan en fazla 3 ay önce ve her takvim yılı içinde en az bir defa "sızma testi" yaptırarak gerekli önlemleri alacak, çocukların fiziksel, zihinsel, ahlaki, psikolojik ve toplumsal gelişimini olumsuz etkileyebilecek içeriğe yönelik tedbirleri hayata geçirecek.



Hizmet sağlayıcı veya aracı hizmet sağlayıcı bu firmaların birden fazla elektronik ticaret ortamının bulunması halinde, güven damgası tahsis edilmesi istenilen her bir elektronik ticaret ortamı için ayrı ayrı başvuruda bulunulacak.



Başvuru sahibinin şartlara uygunluğu kontrol edilerek, kontrole ilişkin tespitlerin yer aldığı bir rapor, başvuru tarihinden itibaren 30 gün içinde hazırlanacak.



Şartlara uymadığı tespit edilen başvuru sahibine bu durumun ortadan kaldırılması için 30 gün süre verilecek. Bu süre bir defaya mahsus olmak üzere 15 gün uzatılabilecek.



Güven damgası, firmaların elektronik ticaret ortamının ana sayfasında yer alacak. Güven damgasına ana sayfa dışındaki sayfalarda da yer verilebilecek.



Askıya alma ve iptal gerekçeleri



Güven damgası tahsis edilen hizmet ve aracı hizmet sağlayıcının şartlara uymadığının tespit edilmesi ve bu durumun süre verilerek ortadan kaldırılmasının mümkün olması halinde güven damgası sahibine 15 gün süre verilecek. Bu sürenin sonuna kadar şartlara uymayan firmanın güven damgası askıya alınacak. Askıya alma tarihinden itibaren 30 gün içinde şartlara uyulması halinde güven damgası askıdan indirilecek.



Güven damgası askıya alınan hizmet ve aracı hizmet sağlayıcı firmanın elektronik ticaret ortamında yer alan güven damgasının üzerinde görülebilecek şekilde, güven damgasının askıya alındığına ilişkin ibareye yer verilecek.



Güven damgası, firmaların talebi, elektronik ticaret ya da aracılık faaliyetlerine son vermesi, güven damgasının askıya alınma tarihinden itibaren 30 içinde belirtilen şartlara uymadığının tespit edilmesi, güven damgasının bir takvim yılı içinde üçüncü defa askıya alınmasını gerektiren bir aykırılığının tespit edilmesi ve iflas hallerinde iptal edilecek.