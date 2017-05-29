Ziraat Fakültesi bünyesindeki çiftliğinde 20'den fazla ürünü iyi tarım uygulamalarıyla organik üreten Ege Üniversitesi (EÜ), kuracağı yeni tesisle üretimini arttırıp ihracat yapmayı hedefliyor

Ziraat Fakültesi bünyesindeki çiftliğinde 20'den fazla ürünü iyi tarım uygulamalarıyla organik üreten Ege Üniversitesi (EÜ), kuracağı yeni tesisle üretimini arttırıp ihracat yapmayı hedefliyor.



Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, zeytinyağından kuru patlıcana, organik çörekotu yağından salça, yoğurt ve kefire 20’den fazla ürünü organik ve iyi tarım uygulamaları yolu üreten EÜ, Menemen Araştırma, Uygulama ve Üretim Çiftliği'nde yeni bir tesis kuracak. Kurulacak tesisle üretim miktarını artıracak üniversite, ürünlerini yurtdışına ulaştırmayı amaçlıyor.



Ziraat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mustafa Bolca, tesisin hayata geçirilip üretimin artırılması halinde, halen iki noktada satışa sunulan Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Çiftliği ürünlerinin Bornova, Alsancak ve Karşıyaka satış noktalarının yanı sıra internet üzerinden de satışının yapılmasının yanı sıra ayrıca Ukrayna, Avustralya ve ABD gibi ülkelere de ihracatı da planladıklarını belirtti.



"Talebe yetişemiyoruz"

Bolca, ürettikleri ürünlerin İzmirlilerden yoğun ilgi gördüğüne işaret ederek, "Şu an bu talebi karşılayamıyoruz. Şu anda günlük 3 tona yakın süt işleme kapasitemiz var. Rektörlüğümüzün de destek verdiği proje sonucu son teknoloji ile donatılmış modern tesisimizin bir yıl içinde tamamlanması halinde bu kapasitemizi 15-20 tona kadar çıkarmayı planlıyoruz. Kısa zaman önce tüm ürünlerimiz sertifikalandırıldı ve isim hakları alındı." ifadelerini kullandı.