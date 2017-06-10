"Hükümet, yaptıklarıyla ekonomi güzel izlenimini çok iyi veriyor. Ancak işverenin yangınını söndürürken, emekçinin evini yakıyor." Ekonomi Profesörü Aziz Konukman, ekonomideki son durumu işte bu sözlerle değerlendirdi. Bankaların bol miktarda kredi vermesi ve istihdam seferberliğinin kısa vadeli çözümler olduğunu vurgulayan Konukman, ekonomideki yapısal kırılganlıkların sürdüğünü ifade etti.

0 0 0 0