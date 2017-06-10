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Ekonomi'de yalancı bahar

"Hükümet, yaptıklarıyla ekonomi güzel izlenimini çok iyi veriyor. Ancak işverenin yangınını söndürürken, emekçinin evini yakıyor." Ekonomi Profesörü Aziz Konukman, ekonomideki son durumu işte bu sözlerle değerlendirdi. Bankaların bol miktarda kredi vermesi ve istihdam seferberliğinin kısa vadeli çözümler olduğunu vurgulayan Konukman, ekonomideki yapısal kırılganlıkların sürdüğünü ifade etti.

Ekonomi'de yalancı bahar

Ekonomi Profesörü Aziz Konukman, Türk ekonomisinde son yaşanan gelişmeleri değerlendirdi, dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Hükümetin aldığı kısa vadeli çözümlerle ekonomideki kırılganlıkların sürdüğünü savunan Konukman, ortaya koyulan çözümlerin işvereni kurtardığını, emekçiyi zora soktuğunu söyledi.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #ekonomi #Yalancı bahar #hükümet #aziz konukman #türk
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