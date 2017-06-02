Başbakan Yıldırım başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ilgili bakanlar büyüme, enflasyon, faiz, özel sektör ve kamu yatırımları, kamu finansmanı, dış ticaret, cari denge, cazibe merkezleri ve bütçe performansı konularında sunum yaptı

Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında düzenlenen Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında, ilgili bakanlar büyüme, enflasyon, faiz, özel sektör ve kamu yatırımları, kamu finansmanı, dış ticaret, cari denge, cazibe merkezleri, bütçe performansı konularında sunum yaptı.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başbakan Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen EKK toplantısında, ekonomideki gelişmeler tüm yönleriyle ele alındı.

Toplantıda, ilgili bakanlar büyüme, enflasyon, faiz, özel sektör ve kamu yatırımları, kamu finansmanı, dış ticaret, cari denge, cazibe merkezleri, bütçe performansı konularında sunum yaptı.

Toplantıda, bakanların sunumları üzerinden, güçlü büyüme performansıyla öne çıkan Türkiye ekonomisinde son aylarda artış eğilimi gösteren faiz, enflasyon ve işsizlik rakamlarının düşme eğilimine girdiği değerlendirmesinde bulunuldu.

Kredi Garanti Fonu destekli finansman paketi ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) kredisi uygulamalarının son derece başarılı olduğu ve bu sayede reel sektörün dalgalanmalardan etkilenmesinin engellendiği tespiti yapıldı.

Bütçe büyümesinin, üretim ve istihdamı destekleyici maliye politikalarının, mali disiplini bozmadığı, bütçe açığının ise hedeflenen oranın üzerine çıkmayacağı belirtildi.

2017 yılının başından beri süren ihracat artışının gelecek dönemde de devam edeceği ortaya konulurken, cari açık rakamlarının da hedeflere uygun olarak gerçekleşeceği kaydedildi.

Toplantıda, ekonomideki güçlü büyümenin sürdürülmesi için alınması gereken ilave tedbirler de değerlendirildi.