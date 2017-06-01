Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından bildirimde bulunulmasına rağmen bağlantı ve sistem kullanım anlaşmalarını imzalamayan elektrik üretim ve tüketim tesislerinin iletim sistemi ile irtibatı kesilecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK), "Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği", Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Buna göre, TEİAŞ her yıl takip eden 5 ve 10 yıl için, dağıtım şirketleri ise her yıl takip eden 5 yıl için sistemlerine bağlanacak üretim tesisi kapasitelerini 1 Nisan'a kadar internet sitelerinde yayımlayacak.



TEİAŞ tarafından bildirimde bulunulmasına rağmen, bağlantı ve sistem kullanım anlaşmalarını imzalamayan üretim ve tüketim tesislerinin iletim sistemi ile irtibatı beş iş günü önceden bildirim yapılmak suretiyle kesilecek.



İletim sisteminin güvenliği üzerinde risk oluşturacak şekilde anlaşma gücünü aşan kullanıcı, ihlalin sonlandırılması için TEİAŞ tarafından uyarılacak.

Kullanıcının uyarı bildirimini aldığı gün itibarıyla ihlale devam etmesi halinde elektrik enerjisi kesilecek. Elektrik enerjisinin kesilmesi ve tekrar verilmesi durumunda oluşan maliyetler, ilgili kullanıcı tarafından karşılanacak.