- Spot elektrik piyasasında işlem yapan 12 elektrik santralinde üretim kesintisi yaşandı

ANKARA (AA) - Spot elektrik piyasasında işlem yapan 12 elektrik santralinde üretim kesintisi oldu.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, bugün Dengeleme Güç Piyasası'nda tekliflerin verilmeye başlandığı 14.00'e kadar, 3 bin 140 megavat kurulu güce sahip 12 elektrik santrali üretim kesintisi bildiriminde bulundu.

En büyük kesinti 700 megavat kapasiteli Zonguldak Eren Enerji Termik Santralinde gerçekleşti. Santralde teknik arıza nedeniyle 08.03'te başlayan kesinti, saat 16.59'a kadar devam edecek.

Öte yandan, dün Türkiye'de elektrik iletim sisteminden kaynaklı kısıt maliyeti toplam 358 bin 583 lira oldu.

Kırklareli, Tekirdağ, Artvin ve Şanlıurfa'daki iletim kısıtını telafi etmek için santrallere toplam 3 bin 445 megavatsaatlik yük alma ve yük atma talimatı verildi.

En fazla kısıt maliyeti, 259 bin 305 lirayla Artvin'de gerçekleşti.

Türkiye'de elektriğin sürekli ve düzenli iletiminin sağlanamadığı durumlarda, iletim sisteminde kısıt maliyeti oluşuyor. Söz konusu kısıt maliyetleri, EPİAŞ'ın yapacağı aylık uzlaştırma işlemleri sonunda netleşecek.