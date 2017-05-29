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Elektrik santrallerinde üretim kesintisi

Spot elektrik piyasasında işlem yapan 14 elektrik santralinde üretim kesintisi yaşandı

Elektrik santrallerinde üretim kesintisi

Spot elektrik piyasasında işlem yapan 14 elektrik santralinde üretim kesintisi oldu.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, bugün Dengeleme Güç Piyasası'nda tekliflerin verilmeye başlandığı 14.00'e kadar, 2 bin 874 megavat kurulu güce sahip 14 elektrik santrali üretim kesintisi bildiriminde bulundu.
En büyük kesinti 795 megavat kapasiteli İzmir Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali'nde gerçekleşti. Santralde ana sirkülasyon arızası nedeniyle başlayan kesinti 38 dakika sürdü.
Öte yandan dün Türkiye'de elektrik iletim sisteminden kaynaklı kısıt maliyeti toplam 11 bin 537 lira oldu.

Artvin, Osmaniye ve Hatay'daki iletim kısıtını telafi etmek için santrallere toplam 470 megavatsaatlik yük alma ve yük atma talimatı verildi.
En fazla kısıt maliyeti, 11 bin 250 lirayla Osmaniye'de gerçekleşti.
Türkiye'de elektriğin sürekli ve düzenli iletiminin sağlanamadığı durumlarda, iletim sisteminde kısıt maliyeti oluşuyor. Söz konusu kısıt maliyetleri, EPİAŞ'ın yapacağı aylık uzlaştırma işlemleri sonunda netleşecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #elektrik santralinde üretim kesintisi
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