Spot elektrik piyasasında işlem yapan 10 elektrik santralinde üretim kesintisi yaşandı

Spot elektrik piyasasında işlem yapan 10 elektrik santralinde üretim kesintisi oldu.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, bugün Dengeleme Güç Piyasası'nda tekliflerin verilmeye başlandığı 14.00'e kadar, 2 bin 701 megavat kurulu güce sahip 10 elektrik santrali üretim kesintisi bildiriminde bulundu.



En büyük kesinti 797 megavat kapasiteli Gebze Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali'nde gerçekleşti. Santralde türbin arızası nedeniyle başlayan kesinti, 25 dakika sürdü.



Öte yandan dün Türkiye'de elektrik iletim sisteminden kaynaklı kısıt maliyeti toplam 74 bin 663 lira oldu.

Adıyaman'daki iletim kısıtını telafi etmek için santrallere toplam 400 megavatsaatlik yük alma ve yük atma talimatı verildi.

Türkiye'de elektriğin sürekli ve düzenli iletiminin sağlanamadığı durumlarda, iletim sisteminde kısıt maliyeti oluşuyor. Söz konusu kısıt maliyetleri, EPİAŞ'ın yapacağı aylık uzlaştırma işlemleri sonunda netleşecek.

