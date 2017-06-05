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Elektrik santrallerinde üretim kesintisi

Spot elektrik piyasasında işlem yapan 10 elektrik santralinde üretim kesintisi yaşandı

Elektrik santrallerinde üretim kesintisi

Spot elektrik piyasasında işlem yapan 10 elektrik santralinde üretim kesintisi oldu.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, bugün Dengeleme Güç Piyasası'nda tekliflerin verilmeye başlandığı 14.00'e kadar, 4 bin 643 megavat kurulu güce sahip 10 elektrik santrali üretim kesintisi bildiriminde bulundu.

En büyük kesinti toplam 858 megavat kapasiteli İstanbul Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali'nde gerçekleşti. Santralin iki ayrı ünitesinde yaşanan kesinti, yaklaşık 1 saat sürdü.


Kaynak: AA
Etiketler; #kısıt maliyeti #Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) #Elektrik santrallerinde üretim kesintisi
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