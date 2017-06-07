Spot elektrik piyasasında işlem yapan 14 elektrik santralinde üretim kesintisi yaşandı

Spot elektrik piyasasında işlem yapan 14 elektrik santralinde üretim kesintisi oldu.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, bugün Dengeleme Güç Piyasası'nda tekliflerin verilmeye başlandığı 14.00'e kadar, 5 bin 677 megavat kurulu güce sahip 14 elektrik santrali üretim kesintisi bildiriminde bulundu.



En büyük kesinti 930 megavat kapasiteli Enerjisa Bandırma Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali'nde gerçekleşti. Santralde vana arızası nedeniyle 12.08'de başlayan kesinti, gece yarısına kadar devam edecek.



Öte yandan dün Türkiye'de elektrik iletim sisteminden kaynaklı kısıt maliyeti toplam 15 bin 553 lira oldu.



İletim kısıtını telafi etmek için santrallere toplam 145 megavatsaatlik yük alma ve yük atma talimatı verildi.



Türkiye'de elektriğin sürekli ve düzenli iletiminin sağlanamadığı durumlarda, iletim sisteminde kısıt maliyeti oluşuyor. Söz konusu kısıt maliyetleri, EPİAŞ'ın yapacağı aylık uzlaştırma işlemleri sonunda netleşecek.