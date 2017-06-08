İşte İran'daki terör saldırısına ait yeni görüntüler
İşte İran'daki terör saldırısına ait yeni görüntüler
Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'deki skandalda yeni gelişme
Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'deki skandalda yeni gelişme
İran'daki saldırıda ölü sayısı yükseldi
İran'daki saldırıda ölü sayısı yükseldi
Korkunç kaza: Ölüler var
Korkunç kaza: Ölüler var

Elektrik santrallerinde üretim kesintisi

Spot elektrik piyasasında işlem yapan 12 elektrik santralinde üretim kesintisi yaşandı.

Elektrik santrallerinde üretim kesintisi

Spot elektrik piyasasında işlem yapan 12 elektrik santralinde üretim kesintisi oldu.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, bugün Dengeleme Güç Piyasası'nda tekliflerin verilmeye başlandığı 14.00'e kadar, 3 bin 860 megavat kurulu güce sahip 12 elektrik santrali üretim kesintisi bildiriminde bulundu.

En büyük kesinti 930 megavat kapasiteli Enerjisa Bandırma Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali'nde gerçekleşti. Santralde vana arızası nedeniyle başlayan kesinti, 13 saat sürdü.

Öte yandan dün Türkiye'de elektrik iletim sisteminden kaynaklı kısıt maliyeti toplam 6 bin 370 lira oldu.

İletim kısıtını telafi etmek için santrallere toplam 65 megavatsaatlik yük alma ve yük atma talimatı verildi.

Türkiye'de elektriğin sürekli ve düzenli iletiminin sağlanamadığı durumlarda, iletim sisteminde kısıt maliyeti oluşuyor. Söz konusu kısıt maliyetleri, EPİAŞ'ın yapacağı aylık uzlaştırma işlemleri sonunda netleşecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #kısıt maliyeti #Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) #Elektrik santrallerinde üretim kesintisi
banner863
Önceki Haber
Arda Turan, gazeteci Bilal Meşe'ye saldırılarını sürdürdü
Sonraki Haber
İran'daki çifte saldırıda ölü sayısı yükseldi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.