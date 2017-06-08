Spot elektrik piyasasında işlem yapan 12 elektrik santralinde üretim kesintisi yaşandı.

Spot elektrik piyasasında işlem yapan 12 elektrik santralinde üretim kesintisi oldu.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, bugün Dengeleme Güç Piyasası'nda tekliflerin verilmeye başlandığı 14.00'e kadar, 3 bin 860 megavat kurulu güce sahip 12 elektrik santrali üretim kesintisi bildiriminde bulundu.



En büyük kesinti 930 megavat kapasiteli Enerjisa Bandırma Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali'nde gerçekleşti. Santralde vana arızası nedeniyle başlayan kesinti, 13 saat sürdü.



Öte yandan dün Türkiye'de elektrik iletim sisteminden kaynaklı kısıt maliyeti toplam 6 bin 370 lira oldu.



İletim kısıtını telafi etmek için santrallere toplam 65 megavatsaatlik yük alma ve yük atma talimatı verildi.



Türkiye'de elektriğin sürekli ve düzenli iletiminin sağlanamadığı durumlarda, iletim sisteminde kısıt maliyeti oluşuyor. Söz konusu kısıt maliyetleri, EPİAŞ'ın yapacağı aylık uzlaştırma işlemleri sonunda netleşecek.