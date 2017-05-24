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Elektronik sanayi sicil belgesi dönemi

"Sanayi Sicil Bilgi Sisteminin güncellenmesi ile ıslak imzalı olarak düzenlenen sanayi sicil belgesi artık elektronik ortamda düzenlenebilecek"

Elektronik sanayi sicil belgesi dönemi

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından, sanayi sicil belgesinin artık elektronik ortamda düzenlenebileceği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bürokrasinin Azaltılması ve Mevzuatın Sadeleştirilmesi" çalışmaları kapsamında Sanayi Sicil Bilgi Sisteminin güncellenmesi ile ıslak imzalı olarak düzenlenen sanayi sicil belgesinin artık elektronik ortamda hazırlanabileceği kaydedildi.

Bunun yanı sıra sanayi sicil belgesi vize işlemlerinin de elektronik ortamda yapılabileceğinin altı çizilerek, buna ilişkin tebliğin bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandığı hatırlatıldı. Açıklamada, "Bundan böyle işletmeler sanayi siciline kayıt için elektronik ortamda tüm işlemlerini tamamlayıp, elektronik ortamda belgelerini alabilecekler" ifadelerine yer verildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #elektronik sanayi sicil belgesi #bilim sanayi ve teknoloji bakanlığı
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