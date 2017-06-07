Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Bayramlar emeklilerimiz için çocukları, torunları sevindirme günüdür. İnşallah maaşları bayramlardan önce takdim edeceğiz" dedi. Kıdem tazminatıyla ilgili de konuşan Bakan Müezzinoğlu, "Devlet katkısı üzerinde çalışmalar sürüyor. Önümüzdeki 1 ay içinde olgunlaştıracağız" ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 24 TV'de açıklamalarda bulundu.



Müezzinoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:



ÖNÜMÜZDEKİ 1 AY İÇİNDE OLGUNLAŞTIRACAĞIZ



Başbakanlık'ta Ekonomik Koordinasyon Kurulu'nda, gerekli değerlendirmeleri yapıyoruz. Paylaşma noktasında gelince, paylaşacağız. Önümüzdeki 1 ay içinde olgunlaştıracağız.



Mevcut sistemde yüzde 85 mağdur var. Bizim amacımız mevcut sistemde mağduriyetten korumak. Muhalefete ne öneriyorsunuz diye sorduğumuzda "Mevcut haklardan geri gitmeyiz" diyor. Bu konuya muhalefet edenleri anlamak mümkün değil. Mağdurları görmüyorlar, görmek de istemiyorlar ama kendi sistemleri de yüzde 10-15'le yürüyor.



EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK



Bayramlar emeklilerimiz için çocukları, torunları sevindirme günüdür. İnşallah maaşları bayramlardan önce takdim edeceğiz.



MEMUR ANNELERE YARI ZAMANLI ÇALIŞMA AÇIKLAMASI



Memur anneler de yarı zamanlı çalışma için yönetmelik her an çıkabilir.



İŞSİZLİK İNŞALLAH TEK RAKAMLI HANELERE İNECEKTİR



1 milyon 190 bin 313 kişi 6 ayda iş sahibi oldu. Bunun 900 bin kadarı tamamen özel sektör tarafından istdihdam edildi. Özel sektöre teşekkür ediyoruz. İşsizliği inşallah tek haneli rakamlara indirmeyi başaracağız.



KILIÇDAROĞLU'NA RAKAMLARI KİM VERMİŞSE YANLIŞ VERMİŞ



İnşallah özel sektör 1,5 milyonu yakalayacak. Biz özel sektörün yanındayız. Dün CHP Genel Başkanı sayın Kılıçdaroğlu özellikle genç işsizlerle ilgili afaki rakamlar verdi. Rakamlarla çok oynamamak lazım. Afaki rakamlar vermemek lazım. Dün "4 miyon genç işsiz" dedi. Kim rakamı vermişse yanlış vermiş. Bizim genç istihdamımız 4 milyon 945 bine ulaştı.



YEDİ HEDEFİMİZDE GENÇ İŞSİZLERİMİZLE İLGİLİ EYLEM PLANI VAR



Yeni hedefimizde genç işsizlerimizle ilgili eylem planı hazırlıyoruz. Nitelikli gençlerden daha fazla yararlanmalıyız. İnşallah ay sonu eylem planıyla üç tane yerde farklı istihdam pencereleri açacağız. Genç işsizler, kadın ve engelli, dezavantajlılarla ilgili istihdam açmayı düşünüyoruz.



BABABANNE MAAŞI EKİM AYINDA NETLEŞECEK



Babaanne ile ilgili Ekim ayına kadar çalışmalar sürdürülüyor. Daha sonra hükümete sunacağız. Mart ayında başladık henüz sağlıklı bir veri elimizde yok. Kamuoyunda büyük ilgi gördü, talep var. Ama yaptığımız işin verimliliğine ve sürdürebilirliğine bakmamız lazım. Onu değerlendireceğimiz tarih ekimdir.



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