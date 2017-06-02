Zeytinlik imara açılsın açılmasın tartışması üzerinden yürüyen Üretim Reform Paketine AKP sessizce iki madde daha ekledi. Eklenen maddelerden biri, emekli milletvekillerine ikinci bir maaşın önünü açıyor. Eklenen Madde sayesinde, akademisyenliğe dönüş yapan emekli milletvekilinin emekli maaşıyla birlikte çalışma maaşı alması sağlanacak. CHP’den ise sert tepki var.

Zeytinlik imara açılsın açılmasın tartışması üzerinden yürüyen Üretim Reform Paketine AKP sessizce iki madde daha ekledi. Eklenen maddelerden biri, emekli milletvekillerine ikinci bir maaşın önünü açıyor. Eklenen Madde sayesinde, akademisyenliğe dönüş yapan emekli milletvekilinin emekli maaşıyla birlikte çalışma maaşı alması sağlanacak. CHP’den ise sert tepki var.



Zeytinlik alanlarının imara açılmasının talep edildiği ve hala tartışılan Üretim Reform Paketi Sanayi Komisyonundan geçti. AKP pakete çok dikkat çeken iki madde daha ekledi.



CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ve Denizli Milletvekili Kazım Arslan, Meclis’te kameralar karşısına geçti ve komisyonda eklenen maddeye sert tepki gösterdi.



Pakete eklenen ikinci madde ise iş güvenliği ile ilgili.



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