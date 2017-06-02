İşte şehit Tümgeneral Aydoğan Paşa'nın 'Hanke'si
İşte şehit Tümgeneral Aydoğan Paşa'nın 'Hanke'si
Bedelli askerlik açıklaması
Bedelli askerlik açıklaması
Sözcü gazetesi soruşturmasında yeni gelişme
Sözcü gazetesi soruşturmasında yeni gelişme
Çağatay Akman'ın şarkısı Youtube'dan böyle kaldırılmış
Çağatay Akman'ın şarkısı Youtube'dan böyle kaldırılmış

Emekli vekile maaş kıyağı

Zeytinlik imara açılsın açılmasın tartışması üzerinden yürüyen Üretim Reform Paketine AKP sessizce iki madde daha ekledi. Eklenen maddelerden biri, emekli milletvekillerine ikinci bir maaşın önünü açıyor. Eklenen Madde sayesinde, akademisyenliğe dönüş yapan emekli milletvekilinin emekli maaşıyla birlikte çalışma maaşı alması sağlanacak. CHP’den ise sert tepki var.

Zeytinlik imara açılsın açılmasın tartışması üzerinden yürüyen Üretim Reform Paketine AKP sessizce iki madde daha ekledi. Eklenen maddelerden biri, emekli milletvekillerine ikinci bir maaşın önünü açıyor. Eklenen Madde sayesinde, akademisyenliğe dönüş yapan emekli milletvekilinin emekli maaşıyla birlikte çalışma maaşı alması sağlanacak. CHP’den ise sert tepki var.

Zeytinlik alanlarının imara açılmasının talep edildiği ve hala tartışılan Üretim Reform Paketi Sanayi Komisyonundan geçti. AKP pakete çok dikkat çeken iki madde daha ekledi.

CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ve Denizli Milletvekili Kazım Arslan, Meclis’te kameralar karşısına geçti ve komisyonda eklenen maddeye sert tepki gösterdi.

Pakete eklenen ikinci madde ise iş güvenliği ile ilgili.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #AKP #vekil #maaş
banner863
Önceki Haber
Helikopter neden düştü? Emekli Kara Pilot Yüzbaşı Murat Eren, Ulusal Kanal’a konuştu
Sonraki Haber
Vatan Partisi'nin Iğdır çıkarması
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.