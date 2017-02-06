Emeklilerin promosyonları alabilmesi için yapması gerekenler belli oldu

Emekliye promosyonda imzalar atıldı. Peki, emeklilerin promosyonlarını alabilmesi için ne yapmalı? Emekliler istedikleri bankayı tercih etmekte serbest fakat o banka ile anlaşma yapması gerekiyor. Anlaşmayı planladığı bankayla en az iki faturanın otomatik olarak ödenmesi talimatı da vermeli. Bu arada emekliye promosyon parasını tek seferde ve peşin olarak ödeneceği de bilinmeli. Promosyon miktarları da belli oldu. Buna göre 1000 liranın altında maaşı olanlar en az 300 lira 1000-2000 arası maaşı olanlar 375 lira ve 2000 liradan fazla maaşı olanlar 450 lira alacak. Eğer promosyon veren bankadan maaşınızı zaten alıyorsanız yine bankanızla görüşüp promosyon anlaşması yapmanız gerekecek.

Sabah'ta yer alan habere göre, emekliye promosyonda imzalar atıldı. Peki, emeklilerin promosyonlarını alabilmesi için ne yapmalı? Emekliler istedikleri bankayı tercih etmekte serbest fakat o banka ile anlaşma yapması gerekiyor. Anlaşmayı planladığı bankayla en az iki faturanın otomatik olarak ödenmesi talimatı da vermeli. Bu arada emekliye promosyon parasını tek seferde ve peşin olarak ödeneceği de bilinmeli. Promosyon miktarları da belli oldu. Buna göre 1000 liranın altında maaşı olanlar en az 300 lira 1000-2000 arası maaşı olanlar 375 lira ve 2000 liradan fazla maaşı olanlar 450 lira alacak. Eğer promosyon veren bankadan maaşınızı zaten alıyorsanız yine bankanızla görüşüp promosyon anlaşması yapmanız gerekecek.



ÖZEL BANKALAR PROMOSYONU YÜKSELTECEK



Özel bankaların bu işe girmeleri çok önemli. Onlar sisteme dahil olduklarında ortaya rekabet çıkacak ve emeklilerin alacağı promosyon yükselecek.



Atılan imzalardan sonra bu paraları nasıl alınacağı konusunda kafalar karışık.



Vatan gazetesinde yer alan habere göre, işte emeklilerin promosyonu almak için yapması gerekenler:



1) İSTEDİĞİNİZ BANKAYA GİDİN: Emeklilerin istediği bankadan paralarını çekecek olmaları buradaki rekabeti de artıracak. Kamu bankalarına doğru yönelme olmaması için ve ellerindeki emeklileri kaptırmamak için özel bankalar zaten devreye girmeye başladı. O yüzden öncelikle promosyon veren ve SGK ile protokol imzalayan bankalardan birisini seçeceksiniz.



2) 3 YILLIK ANLAŞMA YAPILIYOR: Seçtiğiniz banka ile 3 yıllık bir anlaşma imzalamanız gerekiyor. Böylece 3 yıl boyunca o bankadan başka bir bankaya geçemeyeceksiniz.



3) FATURA TALİMATI: Seçtiğiniz bankaya en az iki faturanızı otomatik ödeme talimatı vermeniz lazım. Bu sizin işinizi de kolaylaştıracak. Fatura ödemeleri için bir para vermeyeceksiniz. Ayrıca kredili mevduat hesabı da açmanız istenecek. Bunu açtırdıktan sonra kullanmak zorunda değilsinz.



4) PARA PEŞİN ÖDENECEK: Promosyon parası emeklilere anlaşma yapar yapmaz tek seferde ve peşin olarak ödenecek. İkinci promosyon 3 yıl sonra gelecek.



5) TABAN MİKTAR BELLİ: Promosyonda taban miktarlar belirlendi. Bankalar isterlerse bunun üzerine çıkabilecek. Buna göre 1000 liranın altında maaşı olanlar en az 300 lira 1000-2000 arası maaşı olanlar 375 lira ve 2000 liradan fazla maaşı olanlar 450 lira alacak.



6) HESABINIZ VARSA: Eğer promosyon veren bankadan maaşınızı zaten alıyorsanız yine bankanızla görüşüp promosyon anlaşması yapmanız gerekecek.



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