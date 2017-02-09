“Emlak fiyatları en çok Balıkesir'de değerlendi“

"Merkez Bankası 2016 Kasım ayı Konut Fiyat Endeksi'ne göre Türkiye'de emlak fiyatları en çok değerlenen ilin Balıkesir olmasında hükümet ve Büyükşehir Belediyesi yatırımları ön plana çıkmaktadır"

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2016 yılı Kasım ayı Konut Fiyat Endeksi'ne göre Türkiye'de emlak fiyatları en çok değerlenen ilin Balıkesir olmasında hükümet ve büyükşehir belediyesi yatırımlarının ön palana çıktığını bildirdi.

Uğur, yazılı açıklamasında, Balıkesir'de emlak değerlerinin yüzde 24,37 yükseldiğini ve kısa süre önce, birkaç firmanın 47 milyon 600 bin liralık arsa alımında bulunduğunu belirtti. Emlak değerlerinin artmasında hükümetin ve Büyükşehir Belediyesi yatırımlarının ön palana çıktığını ifade eden Uğur, şunları kaydetti:

"Balıkesir her geçen gün değerleniyor. Bu değerlenme hükümetimizin, İstanbul-İzmir otoyolu, duble yollar, 1915 Çanakkale Köprüsü gibi projelerinden kaynaklanıyor. İl genelinde bir bir hayata geçirmeye başladığımız vizyon projelerimiz de değer artışına önemli katkı sağladı. Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu vizyon projeler ve imar düzenlemeleri ile Balıkesir geleceğe hazırlanıyor. Mesela, Çay Deresi Rekreasyon Alanı, Çamlık Tepesi ve Hilal Minareli Cami, Yeni Hal Binası gibi projelerle il merkezine değer katarken, Ayvalık'ta yapımı devam eden Cunda Köprüsü, Burhaniye'de devam eden Taylıeli Amfi Tiyatro, ilçelerdeki meydan düzenleme çalışmaları, Bandırma'da yapılması planlanan Liman projesi ve Sanayi Bölgesi ile Tematik Park projeleri de Balıkesir'e değer kazandıran projeler oldu. Yine Büyükşehir Belediyesi iştiraki bin 350 konutluk BALTOK Projesi, Çocuk Köyü, Fuar ve Kongre Merkezi, Sarımsaklı Plajı Rekreasyon, Tuzla Marina, Ayvalık Kruvaziyer Limanı ile BASKİ tarafından ilçelerde yapılan altyapı çalışmaları da değer artışındaki önemli projeler oldu."



"Yatırımcılar Balıkesir'e koşarak geliyor"

Uğur, Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) neredeyse boş yer kalmadığını ve alanı genişletmek için çalışmalar yaptıklarına değinerek, ilde sanayinin hızla büyüdüğüne dikkati çekti. Büyük firmaların il genelinde yer arayışında olduğunu bildiren Uğur, şöyle devam etti:

"Emlak fiyatlarının değerlenmesindeki bir diğer önemli etken de yatırımcıların OSB başta olmak üzere Balıkesir'e olan ilgilerinin artması. Son olarak Balıkesir OSB'de Şişecam, Kale Bodur Grup, Filli Boya ve HEG Gıda yer aldı. Bunların yanında daha birçok yatırımcı da Balıkesir'de arsa arayışına girerken, OSB'nin genişletilmesi için çalışmalar devam ediyor. Yatırımcılar Balıkesir'e koşarak geliyor. Büyükşehir Belediyesinde dün yapılan ihalelerde sanayiciler, emlakçılar ve inşaatçılar sadece bir günde belediyeden 47,6 milyon liralık arsa aldı. Türkiye'nin parlayan yıldızı Balıkesir'de önümüzdeki dönemlerde daha çok yatırımlar yükselmeye devam edecek. Yatırımcılar devlete, Büyükşehir Belediyesine ve ekonomiye güveniyor. Balıkesir'de yatırıma devam ediyor."