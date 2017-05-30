Emlak Konut Gayri̇menkul Yatırım Ortaklığı AŞ (Emlak Konut GYO) ile Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) arasında arsa satışı için protokol imzalandı.

Emlak Konut GYO'nun Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Emlak Konut GYO ile TOKİ arasında toplam 7 adet 381 bin 172,34 metrekare olan arsaların 1 milyar 12 milyon 473,50 TL bedel üzerinden Emlak Konut GYO tarafından satın alınmasına yönelik protokol imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, arsa alım bedelinin 500 milyon lirasının 29 Eylül 2017'de, kalan 450 milyon 12 bin 596,04 lirasının 29 Eylül 2018'de ödeneceği, 61 milyon 987 bin 877,46 liralık tutarın da TOKİ'den daha önce alınmış olan Bursa Osmangazi'de bulunan arsanın iade edilmesi ve önceki işlemlere istinaden mahsup edileceği bildirildi.



Protokole konu arsalara ilişkin bilgiler şöyle:

"İstanbul Bakırköy ilçesi, Florya'da 81 bin 328 metrekare arsa için 422 milyon 905 bin 600 TL bedel. İstanbul Başakşehir ilçesi, Kayabaşı'nda 20 bin 396,7 metrekare arsa için 57 milyon TL bedel. İstanbul Çekmeköy ilçesi, Taşdelen'de 187 bin 750 metrekare arsa için 247 milyon 830 bin TL bedel. Samsun Canik ilçesi, Yeni'de 3 adet toplam 51 bin 697,64 metrekare arsa için 94 milyon 264 bin 873,50 TL bedel. Antalya Muratpaşa ilçesi, Bahçelievler'de 40 bin metrekare arsa için 190 milyon TL bedel."