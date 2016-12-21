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En fazla kaybettiren BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kaybettireni yüzde 0,33 ile "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF" oldu

En fazla kaybettiren BES fonları

 (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,33 ile "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF", yüzde 0,32 ile "Asya Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" ve yüzde 0,31 ile "Axa Hayat ve Em. Altın EYF", "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF", "BNP Par. Car. Em. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,013991 -0,33 Asya Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,014191 -0,32 Axa Hayat ve Em. Altın EYF 0,013006 -0,31 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,014295 -0,31 BNP Par. Car. Em. Altın EYF 0,013881 -0,31 Anadolu Hayat Em. Altın EYF 0,013738 -0,30 Katılım Em. ve Hay. Alt. Altın EYF 0,014442 -0,30 Ziraat Hayat ve Em. Altın EYF 0,014115 -0,30 Groupama Em. Altın EYF 0,014691 -0,30 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,015272 -0,29
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Etiketler; #Fon piyasası #En fazla kaybettiren BES fonları
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