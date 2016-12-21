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En fazla kaybettiren yatırım fonları

- Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 1,70 ile "Finans Portföy Gümüş BYF" oldu

En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,70 ile "Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 0,67 ile "Finans Portföy Altın BYF", "Ashmore Portföy Değişken Fon" ve yüzde 0,65 ile "Azimut PYŞ Beşinci Değişken Fon" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Finans Portföy Gümüş BYF 11,939237 -1,70 Finans Portföy Altın BYF 11,752635 -0,67 Ashmore Portföy Değişken Fon 0,013068 -0,67 Azimut PYŞ Beşinci Değişken Fon 0,010097 -0,65 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 120,596856 -0,60 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,011731 -0,32 TEB Portföy Altın Fonu 0,033357 -0,32 Ak Portföy Altın Fonu 0,031337 -0,31 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,019520 -0,31 Burgan Portföy Altın Fonu 0,018241 -0,31
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Etiketler; #Fon piyasası #En fazla kaybettiren yatırım fonları
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