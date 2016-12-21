CHP İlçe Teşkilatı'na kayyum atandı
CHP İlçe Teşkilatı'na kayyum atandı
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı tutuklandı
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı tutuklandı
Kremlin'den yeni 'Karlov' açıklaması
Kremlin'den yeni 'Karlov' açıklaması
Bahçeli'den açıklama
Bahçeli'den açıklama

En fazla kazandıran BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,19 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" oldu

En fazla kazandıran BES fonları

(AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 1,19 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,07 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Büy.Ama.Hisse Sen.EYF" ve yüzde 0,93 ile "BNP Par. Car. Em. Büyüme Amaç. Hisse Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,029314 1,19 Cigna Finans Em. ve Hay. Büy.Ama.Hisse Sen.EYF 0,032657 1,07 BNP Par. Car. Em. Büyüme Amaç. Hisse Sen. EYF 0,052366 0,93 Garanti Em. Hay. Grupl.Yön. Hisse Senedi EYF 0,015932 0,91 Halk Hayat ve Em. Büyüme Am. Hisse Senedi EYF 0,014337 0,91 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Esnek EYF 0,016007 0,91 Garanti Em. Hay. Büyüme Am. Hisse Senedi EYF 0,070837 0,91 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,013938 0,89 Ziraat Hayat ve Em. Büyüme Am.Hisse Sen.Em.Yat.Fon 0,012752 0,89 Anadolu Hayat Em. Büy.Am.His.Sen.Beyaz EYF 0,032425 0,84
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Etiketler; #Fon piyasası #En fazla kazandıran BES fonları
banner863
Önceki Haber
Başkan ve adamları
Sonraki Haber
Avrupa Birliği Komisyonu, Türkiye ile müzakereler için yetki talep etti
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.