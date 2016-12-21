En fazla kazandıran BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,19 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" oldu

(AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 1,19 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,07 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Büy.Ama.Hisse Sen.EYF" ve yüzde 0,93 ile "BNP Par. Car. Em. Büyüme Amaç. Hisse Sen. EYF" oldu.



BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,029314 1,19 Cigna Finans Em. ve Hay. Büy.Ama.Hisse Sen.EYF 0,032657 1,07 BNP Par. Car. Em. Büyüme Amaç. Hisse Sen. EYF 0,052366 0,93 Garanti Em. Hay. Grupl.Yön. Hisse Senedi EYF 0,015932 0,91 Halk Hayat ve Em. Büyüme Am. Hisse Senedi EYF 0,014337 0,91 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Esnek EYF 0,016007 0,91 Garanti Em. Hay. Büyüme Am. Hisse Senedi EYF 0,070837 0,91 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,013938 0,89 Ziraat Hayat ve Em. Büyüme Am.Hisse Sen.Em.Yat.Fon 0,012752 0,89 Anadolu Hayat Em. Büy.Am.His.Sen.Beyaz EYF 0,032425 0,84

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)