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En fazla kazandıran yatırım fonları

- Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 2,08 ile "İş Portföy BIST Tek.End.His.S.Fon(His.Sen.Yoğ.Fon)" oldu

En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 2,08 ile "İş Portföy BIST Tek.End.His.S.Fon(His.Sen.Yoğ.Fon)", yüzde 1,19 ile "İş Portföy İş Bankası İşt.End.His.Sen.(H.S.Yoğ.Fon" ve yüzde 1,15 ile "Finans Portföy İkinci His.Sen.F (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy BIST Tek.End.His.S.Fon(His.Sen.Yoğ.Fon) 0,034762 2,08 İş Portföy İş Bankası İşt.End.His.Sen.(H.S.Yoğ.Fon 42,384032 1,19 Finans Portföy İkinci His.Sen.F (HSYF) 0,116856 1,15 Troya Portföy Hisse Senedi (Hisse Yoğun) Fonu 1,017535 1,07 İş Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (H. S. Y.) 0,026696 1,01 Ak Portföy BIST Banka End.His.S.Fonu (His.Sen.Yoğ.) 0,089539 0,99 Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF 13,150843 0,96 İş Portföy BIST Mali End. His. Sen. Fon (H.S.Yoğ.) 0,046249 0,93 HSBC Portföy Hisse Senedi Fonu (His. Sen. Yoğ.) 0,026453 0,93 Yapı Kredi Port. ÖPY H.S.Ö.F(H.S.Y.F.) 0,010197 0,90
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Etiketler; #Fon piyasası #En fazla kazandıran yatırım fonları
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