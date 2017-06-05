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EPDK'dan 4 akaryakıt şirketine 569 bin lira ceza

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) 4 akaryakıt şirketine toplam 569 bin 156 lira ceza verildi.

EPDK'dan 4 akaryakıt şirketine 569 bin lira ceza

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) 4 akaryakıt şirketine toplam 569 bin 156 lira ceza verildi.

EPDK'nın konuyla ilgili ilanı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, tağşiş ve hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün bulundurulması, LPG sorumlu müdür belgesinin ibraz edilmemesi, ulusal marker seviyesi geçersiz ve ilgili teknik standartlara aykırı akaryakıt ikmal ve tağşiş edilmesi, LPG yetkili personel belgesi olmayan kişi çalıştırılması ve otogaz istasyonunda LPG tüp dolumunun yapılması gibi sebeplerle 4 akaryakıt şirketine toplam 569 bin 156 lira ceza verilmesi kararlaştırıldı.

EPDK ayrıca, tesisata usulsüz olarak doğalgaz arzı sağlanması, dağıtım şirketi tarafından onaylanmamış iç tesisatların yapımının gerçekleştirilmesi, istasyonda sorumlu müdür belgesine sahip sorumlu müdür çalıştırılmaması gibi gerekçelerle de 6 şirketten yazılı savunma istedi.


Kaynak: AA
Etiketler; #epdk #Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu #Resmi Gazete #LPG
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