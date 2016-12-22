Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı FETÖ'den tutuklandı
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı FETÖ'den tutuklandı
Kremlin'den yeni 'Karlov' açıklaması
Kremlin'den yeni 'Karlov' açıklaması
Bahçeli'den açıklama
Bahçeli'den açıklama
Vatan Partisi'nden açıklama
Vatan Partisi'nden açıklama

EPDK kararı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketinin (TEİAŞ) 2017 yılına ilişkin sistem kullanım gelir tavanı 5 milyar 12 milyon lira ve sistem işletim gelir tavanı 1 milyar 512 milyon lira olarak tespit edildi.

EPDK kararı
EPDK'nın konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, TEİAŞ'ın 2017 yılına ilişkin gelir tavanı TÜFE=286,33 milyon lira, sistem kullanım gelir tavanı 5 milyar 12 milyon lira ve sistem işletim gelir tavanı 1 milyar 512 milyon lira olarak belirlendi.

Ayrıca, TEİAŞ'ın 2012-2014 üçüncü uygulama dönemine ilişkin -309,2 milyon liralık sistem kullanım yatırım farkı düzeltme bileşeninin sonraki yıllarda dikkate alınmasına karar verildi. 

TEİAŞ'ın 2015 yılı sistem kullanım, sistem işletim ve piyasa işletim gelir farkı düzeltme bileşenleri de onaylanarak, piyasa işletim gelir farkının 2017 yılı sistem işletim gelir tavanında dikkate alınması kararlaştırıldı.
Önceki Haber
Abdullah Ağar yazdı: Koskoca yaşamların koca yüreklilerin kısacık hikayesi
Sonraki Haber
Erdoğan: Hâlâ Lozan'daki kayıplarımızın üzüntüsüyle yaşayan bir milletiz
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.