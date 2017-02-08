Erzurum Ticaret Borsası

-Büyükbaş hayvan etinin kilogramı 31,80 liradan satıldı

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 31,80 liradan işlem gördü.



ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG31,80 31,80

31,80

HTSKaşar PeynirKG13,80

17,00

16,08

HTSYağlı PeynirKG7,07

7,07

7,07

HTSYumurta

ADT0,24

0,24

0,24

HTS

HTS: Hazır Tüccar Satış