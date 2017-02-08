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Erzurum Ticaret Borsası

-Büyükbaş hayvan etinin kilogramı 31,80 liradan satıldı

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 31,80 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG31,80 31,80
31,80
HTSKaşar PeynirKG13,80
17,00
16,08
HTSYağlı PeynirKG7,07
7,07
7,07
HTSYumurta
ADT0,24
0,24
0,24
HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış


Kaynak: AA
Etiketler; #Erzurum Ticaret Borsası #erzurum #borsa
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