Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 31,80 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG31,80 31,80
31,80
HTSKaşar PeynirKG13,80
17,00
16,08
HTSYağlı PeynirKG7,07
7,07
7,07
HTSYumurta
ADT0,24
0,24
0,24
HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış
-Büyükbaş hayvan etinin kilogramı 31,80 liradan satıldı
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 31,80 liradan işlem gördü.