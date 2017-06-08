Büyükbaş hayvan etinin kilogramı 27,00 ila 46,30 liradan işlem gördü.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 27,00 ila 46,30 liradan satıldı.



ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:



ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG37,7146,3040,76ESKSEt

BüyükbaşKG27,0030,5027,53HMSEt Büyükbaş KG31,8031,80 31,80 HTSPatates KG1,201,501,32HMS



HTS: Hazır Tüccar Satış



HMS: Hazır Müstahsil Satış



ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış





