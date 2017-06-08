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Erzurum Ticaret Borsası

Büyükbaş hayvan etinin kilogramı 27,00 ila 46,30 liradan işlem gördü.

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 27,00 ila 46,30 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG37,7146,3040,76ESKSEt
BüyükbaşKG27,0030,5027,53HMSEt Büyükbaş KG31,8031,80 31,80 HTSPatates KG1,201,501,32HMS

HTS: Hazır Tüccar Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış

ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış


 


Kaynak: AA
Etiketler; #büyükbaş hayvan eti #Erzurum Ticaret Borsası
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