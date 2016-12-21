Esnaftan faizsiz kredi desteği kuyruğu

- KOSGEB'in 15 bin KOBİ'ye sunulacak 50 bin liralık "Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği"nden faydalanmak isteyen vatandaşlar, başvuruların son gününde İSTESOB önünde uzun kuyruk oluşturdu

İSTANBUL (AA) - Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB), 15 bin KOBİ'ye sunulacak 50 bin liralık "Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği"nden faydalanmak isteyen vatandaşlar, başvuruların son gününde İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) Esnaf Sicil Müdürlüğüne akın etti.

İSTESOB'dan yapılan açıklamaya göre, Ekonomi Koordinasyon Kurulu tarafından ilk yılı ödemesiz, 3 yıl vadeli, 50 bin liraya kadar faizsiz kredi desteğinin açıklandığı günden bu yana vatandaşlar, odalara kayıt olmak ya da gerekli evrakları temin etmek için sicil müdürlüğü önünde uzun kuyruk oluşturdu.

Gece saatlerinden itibaren müdürlük önüne gelerek sıra numarası alan esnaf, işlemlerin son gününde başvuru şartlarında gereken evrakları hazırlamaya çalıştı.

Bu arada yoğunluk nedeniyle sistemde zaman zaman aksamalar da meydana geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İSTESOB Başkanı Faik Yılmaz, çok sayıda esnafın bu destekten yararlanmak için başvurduğunu belirterek, bu kredinin esnafa can suyu olacağını ifade etti.

Faizsiz kredi desteği için hükümetle Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'ye teşekkür eden Yılmaz, sicil affı düzenlemesinin de bir an önce Meclis'ten geçmesi gerektiğini aktardı.

Yılmaz, şu ana kadar Türkiye genelinde destek için 500 bini aşkın başvuru yapıldığını belirterek, KOSGEB kredilerinden yararlanmak için verilen sürenin uzatılmasını istedi.