“Eximbank Kredileri ve İhracatçımıza Yönelik Diğer Finans Kaynakları“ semineri

"Türk Eximbank bilanço büyüklüğü açısından 2011 yılında 19'uncu büyük bankayken, 2016 yılında 68,3 milyar liralık aktif büyüklüğü ile 52 banka arasında 11'inci sıraya yükselmiştir"

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, "Türk Eximbank bilanço büyüklüğü açısından 2011 yılında 19'uncu büyük bankayken, 2016 yılında 68,3 milyar liralık aktif büyüklüğü ile 52 banka arasında 11'inci sıraya yükselmiştir" dedi.

Yıldırım, Denizli Sanayici, Tüccar ve İş Adamları Platformunun bir otelde düzenlediği "Eximbank kredileri ve ihracatçımıza yönelik diğer finans kaynakları" seminerinde yaptığı konuşmada, Ege Bölgesi'ndeki ihracatçılara kullandırdıkları kredilerin yüzde 22'sinin, yani 508 milyon dolarının Türk Lirası (TL) cinsinden olduğunu, TL cinsinden kredi kullandırma imkanını artırabilmek için 12 Ocak'ta kayıtlı sermaye sistemine geçtiklerini belirtti.

Mevcut durumda 3,7 milyar lira olan ödenmiş sermayelerinin beş yıl içinde 10 milyar liraya yükseltileceğini ifade eden Yıldırım, ihracatçılara daha fazla ulaşıp yüksek miktarda finansman desteği sunmaları neticesinde 2011 yılında 19'uncu büyük bankayken, 2016 yılında 68,3 milyar liralık aktif büyüklüğü ile 52 banka arasında 11'inci sıraya yükseldiklerini kaydetti.



"İhracata desteğimizi yüzde 26'ya ulaştırmış olacağız"

Hükümetin Kredi Garanti Fonu'nun 25 milyar lira olan kefalet verme sınırının 250 milyara çıkacağını açıkladığını hatırlatan Yıldırım, "Bu 250 milyar liralık kaynağın 125 milyar lirasını ihracatçılara kullandırmak. Kredi Garanti Fonu, kendine verilen misyonu son derece kararlı bir şekilde yapıyor. Biz Ege Bölgesi'nde Türkiye ihracatının yüzde 10'unu gerçekleştiriyoruz." dedi.

Türk Eximbank'ın 2016 yılında 22 milyar dolar kredi, 11 milyar dolar da sigorta desteği verdiğini dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti:

"Türkiye ihracatının yüzde 22,7'si Türk Eximbank tarafından desteklenmiş oldu. Türk bankacılık sisteminde verilen ihracat kredilerinin geçtiğimiz aralık ayı itibari ile yüzde 43'ünü, ocak ayında yüzde 43,8'ini Türk Eximbank verdi. 2017 yılı için biz kredi desteğimizi ve sigorta desteğimizi 40 milyar dolara çıkartıyoruz. 2016'da yüzde 22,7 olan ihracata desteğimizi yüzde 26'ya ulaştırmış olacağız yıl sonunda geleceğimiz bu nokta ile. Dünyada ihracatına en fazla destek veren ülke Kore. Kore'den sonra Türkiye geliyor. Kore ne kadar? Yüzde 27,5. Biz bu sene içinde yüzde 27'ye yaklaşmış, umuyorum 2018 yılı içerisinde de Kore'nin ötesine geçmiş olacağız ve dünyada ihracatına en fazla destek veren ihracat kuruluşu olacağız."



"Denizli, İstanbul ve İzmir'den sonra katma değeri toplamda en yüksek il"

Kredi Garanti Fonu Genel Müdürü İsmet Gergerli, Denizli'nin bugüne kadar istihdamda, üretimde, katma değer üretmede, ihracatta önemli bir kent olduğunu belirterek, "Bizim de Kredi Garanti Fonu olarak en önemli politikamız üreten, istihdam sağlayan, katma değer üreten, ihracat yapan, döviz kazandıran işletmeleri desteklemek. Denizli var olan potansiyelini kullanan en iyi il. İhracatta 8'inci sırada olabilir ama toplam üretimde 8'inci sırada değil. Ona rağmen 8'inci sırada olması çok önemli. İstanbul ve İzmir'den sonra katma değeri toplamda en yüksek il." dedi.

Denizli Platformu Dönem Sözcüsü Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Süleyman Kocasert ise 2017'ye geçen yıla göre daha hızlı başladıklarına işaret ederek, "Türkiye genelinde yüzde 15 ihracat artışı varken, Denizli'de yüzde 20'lik bir atış var. Bu durum bizim açımızdan sevindirici. Bizler araştırmaya, geliştirmeye, inovasyona, moda tasarımına ve markalaşmaya dayanan bir gelişim süreci yaşamadan, yeni koleksiyon ve ürünlerle, yeni pazarlara gitmeden sadece daha ucuza mal edip, fedakarlık ederek büyümemiz sınırlı kalır. Sınırlı kalan büyümede de Eximbank imkanlarından, Kredi Garanti Fonu imkanlarından yararlanmada sınırlı ve kısıtlı kalırız." diye konuştu.