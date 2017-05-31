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Fed'den Deutsche Bank'a “para aklama“ cezası

Fed, Alman Deutsche Bank’ı para aklamayla mücadele konusundaki eksiklikleri nedeniyle 41 milyon dolar para cezasına çarptırdı

Fed'den Deutsche Bank'a “para aklama“ cezası

ABD Merkez Bankası (Fed), Alman Deutsche Bank’ı para aklamayla mücadele konusundaki eksiklikleri nedeniyle 41 milyon dolar para cezasına çarptırdı.

Fed’den yapılan yazılı açıklamada, cezanın, Deutsche Bank’ın 2011-2015 yılları arasında gerçekleştirdiği milyarlarca dolarlık şüpheli işlemi gerekli incelemelere tabi tutmadığı için verildiği bildirildi.

Fed’in Yönetim Kurulu’nun ceza kararını, Deutsche Bank’ın “güvenilmez ve kusurlu” faaliyetlerini durdurması için aldığı kaydedilen açıklamada, bankanın söz konusu usulsüzlüklere son vermeyi kabul ettiği ifade edildi.

Fed, Alman bankasına nisan ayında ise uluslararası döviz işlem kuralları ve “Volcker Kuralı”nı ihlal ettiği gerekçesiyle yaklaşık 160 milyon ceza vermişti.
Alman bankası, ayrıca yine para aklamaya ilişkin ihlaller nedeniyle New York Eyaleti Mali Hizmetler Birimine ocak ayında 425 milyon dolar ödemek zorunda kalmıştı.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #para aklama #FED #Deutsche Bank #ceza
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