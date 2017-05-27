TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Soydan: "Kültürel mücadeleyi üreticilerimiz yıl boyunca periyodik olarak yapmalı. Kültürel mücadelenin yapılamadığı yerlerde kimyasal ilaçlama gerçekleştirilmeli"

Karadeniz Bölgesi'nin önemli tarım ürünlerinden fındıkta görülen külleme hastalığıyla "kültürel" ve "kimyasal" mücadele yapılması gerektiği belirtildi.



Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, AA muhabirine, külleme hastalığının son 3-4 yıldır ciddi boyutlarda görüldüğünü söyledi.



Sezon öncesinde hastalığın bu yıl da ortaya çıkacağını öngördüklerini belirten Soydan, "Bugünlerde ciddi şekilde görülen hastalık öngörümüzü doğruladı. Birlik olarak hem fındık alanlarında hem de merkezlerde toplantı ve eğitim çalışmalarıyla külleme konusuna ağırlık verdik." dedi.



Küllemenin üründe ciddi zararlara yol açabileceğine dikkati çeken Soydan, "Özellikle fındık çotanaklarında fotosentezi engelleyerek ürünün çürümesine sebep olacak. Bu da fındık meyvesi için ciddi zarar olabilir. Külleme, fındıkta hem kalite hem de verimde düşüşe yol açan önemli bir hastalık. Elimizden geldiğince il tarım müdürlükleriyle birlikte mücadele yapmaya gayret ediyoruz." diye konuştu.



Soydan, fındık çotanaklarında ilaçlama döneminin başladığına, faydasının da nispeten görüldüğüne işaret ederek, üreticilerin mücadeleyi sürdürmesi gerektiğini vurguladı.



Külleme hastalığıyla hem ilaçlı hem de kültürel mücadele yapıldığını belirten Soydan, şunları kaydetti:



"Kültürel mücadeleyi üreticilerimiz yıl boyunca periyodik olarak yapmalı. Kültürel mücadele yapılamadığı yerlerde takviye olarak kimyasal ilaçlama gerçekleştirilmeli. Fındık bahçesinde hava sirkülasyonunun iyi sağlanması önem taşıyor. Özellikle bahçedeki ot gibi yabancı maddeleri ortadan kaldırmak lazım. Sonbaharda da fındığın budamasının yapılması ve sık dalları ayıklamak lazım. Bahçenin havalanması gerekiyor. "







