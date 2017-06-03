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Firik ve sarımsak 20 bin mevsimlik işçiye iş imkanı sağlıyor

Gaziantep'in Araban ilçesinde, hasadı devam eden sarımsakta ve firik yapımında yaklaşık 20 bin mevsimlik işçi iş imkanı buluyor.

Firik ve sarımsak 20 bin mevsimlik işçiye iş imkanı sağlıyor

Gaziantep'in Araban ilçesinde devam eden sarımsak hasadı ve geleneksel firik yapımında yaklaşık 20 bin tarım çisi çalışıyor.

Ağırlıklı olarak Adıyaman'dan gelen mevsimlik işçiler, ilçede 40 bin dönüm alanda hasadı yapılan sarımsaktan geçimini sağlıyor.

Öte yandan buğday tarlasında da henüz kurumadan hasat edilen makarnalık sert buğdaylar, tarlada başağıyla yakılmak suretiyle geleneksel firik lezzeti elde ediliyor.

Sarımsak hasadında ve firik yapımında iş imkanı bulan mevsimlik işçiler, çalışmaya devam ediyor.

Araban Ziraat Odası Başkanı Mehmet Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 40 bin dönüm alanda tarımını yaptıkları sarımsakta 60 bin ton rekolte beklediklerini söyledi.

Doğan, ilçede üretilen makarnalık sert buğdayın 4 bin dönümlük bölümünden de firik yapıldığını belirterek, buradan 2 bin ton firik elde edildiğini vurguladı.

Böylece hem ülke, hem de ilçe ekonomisine önemli katkı sağladıklarını dile getiren Doğan, "Her iki üretim için de hasat döneminde ilçeye günlük geliş gidiş yapan kadın ve erkek olmak üzere yaklaşık 15-20 bin civarında mevsimlik tarım işçisine de iş imkanı sağlanıyor. Bu işçiler, saat 07.00'de işbaşı yapıyor. Saat 17.00'de de işini bitiriyor. Sarımsak işçilerine üreticilerimiz tarafından günlük yevmiye 35 lira, firik işçilerine de 100 lira ödeniyor. Böylece tarım işçileri de aile ekonomisine önemli katkı sağlamış oluyor." diye konuştu.

Doğan, çiftçilerin tarlalarında çalışacak işçilerle ürün ekiminden hemen sonra gerekli görüşmelere başlayıp anlaştığını ve işçilerin hasat zamanı gelerek işe başladığını belirtti.

Mehmet Doğan, üreticilerin bunun için işçilere peşinat da ödeyebildiğini kaydetti.


Kaynak: AA
Etiketler; #firik #sarımsak #mevsimlik iş #iş #işçi #imkan #gaziantep #Araban
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