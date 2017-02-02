Ford, İstanbul Autoshow'a katılacağını açıkladı

"İstanbul Autoshow 2017 fuarına katılacağımızı bildirmek isteriz"

Ford Otosan, Türkiye'nin en büyük otomobil fuarı olan İstanbul Autoshow 2017'ye katılacağını duyurdu.

Ford Otosan'dan yapılan açıklamada, otomotiv sektörünün dünya ve Türkiye'deki gelişim ve değişiminin hem markalar hem de medyanın popüler tartışma konularından biri olmaya devam ettiği belirtildi.

Son yıllarda yaşanan teknolojik ilerlemenin sadece otomotiv değil tüm sektörlerdeki kurumların pazarlama ve satış profesyonellerine yeni dijital fırsatlar sunduğuna işaret edilen açıklamada, "Bu fırsatlar ve değişen dünya bizleri iş yapış biçimlerimiz konusunda yeniden düşünmeye zorluyor. Çünkü bu değişim, aynı zamanda mevcut ve potansiyel müşterilerimizin de beklentilerini şekillendiriyor. Bu sebeple, biz de Ford Otosan olarak dijital dönüşüm ve dijital iletişim yatırımlarımızı her geçen gün artırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Ford Otosan'ın geçen yıl duyurusunu yaptığı ve sadece dijital değil müşterileriyle temas eden tüm alanlarda "bir başka" deneyim yaşatma vaadinin çıkış noktasının da markanın yeni trendlere esnek bir şekilde yanıt verebilme vizyonu olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Türkiye'nin en büyük otomobil fuarı özelliğini taşıyan ve bu yıl 21-30 Nisan tarihlerinde düzenlenecek olan İstanbul Autoshow'a ilişkin şunlar kaydedildi:

"Türkiye'nin öncü otomotiv markası ve en büyük sanayi şirketlerinden biri olarak, İstanbul Autoshow 2017 fuarına katılacağımızı bildirmek isteriz. Katılımımızın, fuarların temel faydası olan kitlelere dönük ürün tanıtımına ek olarak, ekonomimizin lokomotif sektörü olan otomotivin sürekli gelişimine de hizmet edeceğini düşünüyoruz. İstanbul Autoshow 2017'nin gerek katılımcı markalar gerekse ziyaretçiler açısından heyecanlı, yeniliklerle dolu ve ufuk açıcı bir fuar olmasını temenni ederiz."