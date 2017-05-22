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Ford’un CEO'su Fields kovuldu!

ABD’nin ikinci büyük araç üreticisi Ford Motor’un 3 yıldır CEO’su olan Mark Fields, üst yönetimde büyük bir gözden geçirmenin parçası olarak işten çıkarılıyor.

Ford’un CEO'su Fields kovuldu!

Fields’in görevine son verilmesinin sebebi olarak son 3 yıldır elde edilen düşük kârlılık ve Tesla’nın altına inen marka değeri gösteriliyor. Hürriyet'te yer alan habre göre; son dönemde zayıf satış rakamları ve düşen kârlılık nedeniyle Ford yönetiminde yeniden yapılandırma gerçekleşecek.

2014’te emekli olan Alan Mullally sonrasında CEO olan Fields Fields’ın göreve geldiği 2014’ten bu yana Ford hisseleri yaklaşık yüzde 40 değer kaybetmişti.

Ford’da Fields’in yerine ise şirketin sürücüsüz otomobil çalışmalarının başındaki isim olan Jim Hackett getiriliyor.

CEO’luğa sürücüsüz otomobiller ekibinin başındaki ismin getirilmesi, Ford’un önümüzdeki dönemdeki odak noktası hakkında somut bir işaret veriyor.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #Ford Motor #Mark Fields #Fields Fields
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