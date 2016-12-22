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Garanti Bankası üst yönetiminde değişiklikler

Garanti Bankası üst yönetiminde değişiklikler

İSTANBUL (AA) - Garanti Emeklilik Genel Müdürlüğü görevini Burak Ali Göçer, Garanti Ödeme Sistemleri Genel Müdürlüğü'nü ise Işıl Akdemir Evlioğlu devralacak.
Garanti Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada, Bireysel Bankacılık Pazarlama Koordinatörü olarak görev yapan Burak Ali Göçer'in Garanti Emeklilik Genel Müdürlüğü görevini, Garanti Ödeme Sistemleri'nde Pazarlama ve Bireysel Kartlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Işıl Akdemir Evlioğlu'nun da Garanti Ödeme Sistemleri Genel Müdürlüğü görevini devralacağı belirtildi.
Banka, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Genel Müdür Vekilliği, Bireysel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı ile Garanti Ödeme Sistemleri Genel Müdürlüğü görevlerini sürdüren Onur Genç'in, BBVA Compass'a Genel Müdür olarak atandığını duyurmuştu.
KAP açıklamasında ayrıca, KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak farklı sorumluluklar üstlenen Nafiz Karadere'nin görevini Garanti Emeklilik Genel Müdürlüğünü yürüten Cemal Onaran'a devrettiği, Onur Genç'in BBVA Compass Genel Müdürlüğünü üstlenmesinin ardından Bireysel Kitle Bankacılığı Pazarlama Koordinatörü olan Mahmut Akten'in Bireysel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstleneceği bildirilmişti.

Etiketler; #garanti ödeme sistemleri #Garanti Emeklilik #garanti
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