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Garanti, emekliye promosyon için SGK ile anlaştı

Garanti Bankası, emeklilere banka promosyonu için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile protokol imzaladı.

Garanti, emekliye promosyon için SGK ile anlaştı

Garanti'den yapılan açıklamaya göre, emeklilere banka promosyonu için SGK ile anlaşan banka, ödemelere mart ayında başlayarak nisan ve mayısta da devam edecek.

3 yıl için, aylık tutarına göre bin liranın altında maaş alan emeklilere 300 lira, bin ile 2 bin lira arasında alanlara 375 lira, 2 bin liranın üzerinde maaş alanlara ise 450 lira promosyon ödemesi gerçekleştirilecek.

Garanti Bankası'yla 3 yıllık taahhütname imzalayan emeklilere maaş tutarına göre tek seferlik ve peşin promosyon ödenecek. Promosyondan yararlanmak isteyen emekliler, Garanti Bankası şubelerine başvuruda bulunabilecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #Garanti Bankası
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