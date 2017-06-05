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Gıda enflasyonu yüzde 16,91 ile 2010 yılından bu yana en yüksek seviyede

Gıda enflasyonu yüzde 16,91 ile 2010 yılından bu yana en yüksek seviyede. TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre, yıllık enflasyon geriledi, ancak gıda fiyatları yıllık bazda yüzde 16.9 arttı.

Gıda enflasyonu yüzde 16,91 ile 2010 yılından bu yana en yüksek seviyede

Enflasyon, 2016 yılının kasım ayından bu yana ilk kez düşüşe geçti ancak gıda enflasyonu son 7 yılın zirvesinde. 

Türkiye İstatistik Kurumu, Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Verilere göre, TÜFE aylık bazda yüzde 0.45 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 11.72'ye geriledi. 

Gıda enflasyonu ise yüzde 16,91 ile 2010 Ekim ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. 

Yurt içi üretici fiyat endeksi de 2017 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,52 arttı. ÜFE, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,74, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,26 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 9,02 artış gösterdi.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2017 yılı Mayıs ayında aylık en fazla artış da dayanıklı tüketim mallarında ve yıllık en fazla artış ara mallarında gerçekleşti.


ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #gıda enflasyonu #yüik
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