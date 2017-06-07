Rekabet Kurumu gıda ürünlerinde tekel oluşturarak, fiyatları yükselttikleri iddia edilen beş büyük firmayı gözaltına aldı. Aşırı fiyat uygulayarak, tekel yaratan firmalara geçit verilmeyeceğini belirten yetkililer, "Bu firmaların kayıtları didik didik inceleniyor" değerlendirmesinde bulunda.

Rekabet Kurumu gıda ürünlerinde tekel oluşturarak, fiyatları yükselttikleri iddia edilen beş büyük firmayı gözaltına aldı. Aşırı fiyat uygulayarak, tekel yaratan firmalara geçit verilmeyeceğini belirten yetkililer, "Bu firmaların kayıtları didik didik inceleniyor" değerlendirmesinde bulunda.



Hükümet gıda enflasyonunu düşürmek için dört koldan harekete geçti. Gıda Komitesi bir dizi tedbir alırken, Rekabet Kurumu da gıda ürünlerinde tekel oluşturarak, fiyatları yükselttikleri iddia edilen beş büyük firmayı gözaltına aldı. Sabah'ın haberine göre ağırlıklı meyve-sebze, kuru gıda ticareti yapan 5 tedarikçi firmanın tekel oluşturduğu iddiasıyla inceleme başlatıldı. Bu firmaların Türkiye genelinde bölgeleri paylaşarak, tekel oluşturarak fiyat akışını belirledikleri öne sürülüyor.



FİYATLAR İNCELENİYOR



Rekabet Kurumu, gelen şikâyetleri dikkate alarak 5 gıda tedarikçisi firma hakkında fiyat, arz, üretim ve dağıtım miktarı başta olmak üzere rekabeti sınırladıkları, piyasalarda tekelleşmeye neden oldukları gerekçesiyle başlattığı incelemeyi sürdürüyor. Aşırı fiyat uygulayarak, tekel yaratan firmalara geçit verilmeyeceğini belirten yetkililer, "Bu firmaların kayıtları didik didik inceleniyor. İhlal olup olmadığına bakılarak soruşturma açılacak. Hâkim durumu kötüye kullanma hali olarak rakiplerinin faaliyetlerinin zorlaştırılması, pazara yeni girmek isteyenlerin engellenmesi, eşit durumdaki alıcılara farklı koşulların uygulanması, aşırı yüksek satış fiyatları uygulanması gibi parametrelere bakılıyor" değerlendirmesini yaptı.



SPEKÜLASYON YAPANA DESTEK YOK



Ekonomi Bakanlığı, tüm tarım ürünleri ile ilgili ihracat teşviklerini arz-talep dengesini dikkate alarak verecek. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı da, et fiyatlarını yükseltmek için spekülasyon yapan üreticilere desteği kesecek. Gıda Komitesi de özellikle 25 kritik ürün üzerinde çalışma yaparak yeni bir tedarik modeli ortaya koyacak. Maliyetler aşağı çekilecek.