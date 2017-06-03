Gözlük ve gözlük malzemelerinin ithalatına ilişkin ilave gümrük vergisi uygulaması firmaları tedirgin etti.

Gözlükçüler ve Optisyenler Federasyonu Genel Başkanı Turgut Vardi, gözlük ve gözlük malzemeleri ithalatında ilave gümrük vergisi uygulanmasına ilişkin kararın firmaları tedirgin ettiğini belirterek, "Özellikle Çin'den ithalat yapan firmalar veryansın ediyor. Bu konuda üyelerimizle acil toplantı yapacağız, sektörden çok tepki var." dedi.



Resmi Gazete'de 1 Haziran'da yayımlanarak yürürlüğe giren "İthalat Rejimi Kararına Ek Karar" kapsamında, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve Türkiye'nin serbest ticaret anlaşması yaptığı ülkeler dışında, güneş gözlükleri, diğer türde gözlükler, plastik ve diğer maddelerden yapılma gözlük çerçevesi ile bunların aksam ve parçalarının ithalatında yüzde 29,8 ilave gümrük vergisi uygulamaya konulmuştu.



Gözlükçüler ve Optisyenler Federasyonu Genel Başkanı Turgut Vardi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilave gümrük vergisi kararının ithalatçı firmalar kadar yerli üreticileri de tedirgin ettiğini söyledi.



Vardi, hammaddelerinin önemli bir kısmını Çin'den karşılayan yerli üreticinin karardan memnun olmadığını savunarak, "Özellikle Çin'den ithalat yapan firmalar veryansın ediyor. Bu konuda üyelerimizle acil toplantı yapacağız, sektörden çok tepki var." diye konuştu.



Piyasadaki nihai ürünlerin yüzde 60-70'inin Çin menşeli olduğunun altını çizen Vardi, küresel birçok firmanın üretimlerini bu ülkede gerçekleştirdiklerini kaydetti.



Vardi, bazı firma yetkililerinin Avrupalı firmalarla anlaşarak ithalatı AB ülkeleri üzerinden yapmayı düşündüklerini dile getiren Vardi, konuyla ilgili Ekonomi Bakanlığından randevu talep edeceklerini bildirdi.



5 yıllık ithalat milyar dolara dayandı



Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ilave gümrük vergisine konu ürünlerde 2012-2016 döneminde toplam 955 milyon dolar ithalat yapıldı.



Güneş gözlükleri yaklaşık 606 milyon dolar ile en fazla ithalat gerçekleştirilen ürün grubu olurken, bunu 230 milyon dolarla gözlük çerçeveleri, 119 milyon dolarla diğer türdeki gözlükler izledi.



İthalatta ise Çin en fazla ön plana çıkan ülke oldu. Bu ülkeden 5 yılda yapılan güneş gözlüğü ithalatı toplam ithalatın yüzde 51'ini oluşturdu. Bu oran hem gözlük çerçeveleri hem de diğer gözlük türleri için yüzde 64 olarak hesaplandı.

