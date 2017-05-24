"Bütün hakim ve savcılar incelendi"
CHP'den Fikri Sağlar kararı
CHP'den Fikri Sağlar kararı
FETÖ'nün TSK'daki
FETÖ'nün TSK'daki "kripto" yapılanmasına operasyon
Ünlü isim hastaneye kaldırıldı
Ünlü isim hastaneye kaldırıldı

Gram altın güne düşüşle başladı

Güne düşüşle başlayan gram altın, 143,4 lira seviyesinden alıcı buluyor.

Gram altın güne düşüşle başladı

Dün, dolar/TL'deki yükselişlere karşın altının ons fiyatındaki düşüşün etkisiyle 143,7 liraya kadar gerileyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,27 azalışla 143,9 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,3 gerileyerek 143,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 236, Cumhuriyet altını da 962 liradan alıcı buluyor.

Altının ons fiyatı ise dün yüzde 0,74 değer kaybederek günü 1.251,3 dolardan tamamlamasının ardından şu dakikalarda 1.250 doların hemen üzerinde yatay bir seyir izliyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #altın fiyatı #çeyrek altın #Cumhuriyet altını #Türk lirası #dolar
banner863
Önceki Haber
Ajax-Manchester United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Sonraki Haber
Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.