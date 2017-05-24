Güne düşüşle başlayan gram altın, 143,4 lira seviyesinden alıcı buluyor.

Dün, dolar/TL'deki yükselişlere karşın altının ons fiyatındaki düşüşün etkisiyle 143,7 liraya kadar gerileyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,27 azalışla 143,9 liradan tamamladı.



Gram altın, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,3 gerileyerek 143,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 236, Cumhuriyet altını da 962 liradan alıcı buluyor.



Altının ons fiyatı ise dün yüzde 0,74 değer kaybederek günü 1.251,3 dolardan tamamlamasının ardından şu dakikalarda 1.250 doların hemen üzerinde yatay bir seyir izliyor.