Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı, 143,5 lira seviyesinde dengelendi.

Dün,143,2 liraya kadar gerileyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,32 değer kaybıyla 143,4 liradan tamamladı.



Gram altın, bugüne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla 143,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 235, Cumhuriyet altını da 959 liradan alıcı buluyor.



Altının ons fiyatı ise dün günü yüzde 0,23 azalışla 1.265,9 dolardan tamamlamasının ardından şu dakikalarda yüzde 0,29 düşüşle 1.262,2 dolar seviyelerinden işlem görüyor.



AA Finans Analisti İslam Memiş, piyasaların bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine odaklandığını kaydetti. Memiş, dün ABD'de açıklanan ADP özel sektör istihdam verisinin beklenenden iyi geldiğini anımsatarak, bu verinin tarım dışı istihdam öncesinde piyasaları olumlu yönde etkilediğini ifade etti.





Dolar/TL'deki gerilemenin altının gram fiyatında düşüşe neden olduğunu dile getiren Memiş, teknik açıdan gram altın fiyatında 142,6 liranın destek, 143,8 liranın ise direnç konumuna geldiğini söyledi.