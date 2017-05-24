GÜBRETAŞ'ın dönem içinde yapılan Yönetim Kurulu üye seçimleri Genel Kurulca onaylanarak, Yönetim Kurulu ibra edildi

Gübre Fabri̇kaları TAŞ (GÜBRETAŞ) Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın kararları Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edildi.



GÜBRETAŞ'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, şirketin 11 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirilen 65. Olağan Genel Kurul Toplantısı kararlarının, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 17 Mayıs 2017 tarihinde tescil edildiği ve 24 Mayıs 2017 tarihinde de Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edildiği bildirildi.

Açıklamada yer alan Olağan Genel Kurul kararlarına göre GÜBRETAŞ'ın 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu, Genel Kurul tarafından onaylandı.

Dönem içinde yapılan Yönetim Kurulu üye seçimleri Genel Kurulca onaylanarak, Yönetim Kurulu ibra edilirken, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi ise değiştirilerek kabul edildi. Buna göre şirketin herhangi bir kar dağıtımı yapmayacağı ve yasal kayıtlarda kar oluşmasına istinaden yasal yedek akçe ayrılacağı bildirilen açıklamada şu ifadelere de yer verildi:

"2018 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapacak Yönetim Kurulu üyeleri ve Yönetim Kurulu üyelerine sağlanacak huzur hakları tespit edilmiştir. 2016 yılı içinde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminatlar, rehinler, ipotekler, kefaletler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler, 2016 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar, Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan 1.3.6 sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemler, 'Ücretlendirme Politikası' ve 2016 yılı faaliyet döneminde üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir."