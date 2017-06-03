Dünya gül yağı üretiminin yüzde 65'ini tek başına karşılayan Isparta, gül hasadının başlamasıyla özellikle Uzakdoğu ülkelerinden gelen turistleri konuk ediyor.

Dünya gül yağı üretiminin yüzde 65'ini tek başına karşılayan Isparta, gül hasadının başlamasıyla özellikle Güney Kore, Çin, Japonya ve Tayvan gibi Uzakdoğu ülkelerinden gelen turistler tarafından ziyaret ediliyor.



Isparta'da gül, işlenmesi sonucu sağladığı ekonomik gelirin yanında özellikle hasat döneminde kente binlerce turisti de çekiyor.



Keçiborlu ve Gönen ilçelerindeki gül bahçelerinde hasat yapan üreticilere, gül toplamak ve gülün nasıl işlendiğini görmek isteyen çok sayıda ziyaretçi eşlik ediyor.



Yurt içi ve yurt dışından turistlerin ilgi gösterdiği gül hasadı, en çok Güney Kore, Japonya, Singapur ve Tayvan gibi Uzakdoğu ülkelerinden gelen turistlerin ilgisini çekiyor.



Şehirde gül üretiminin en yoğun yapıldığı Güneykent beldesinde üreticiler gibi sabah erken saatlerde bahçeye giren turistler, kuş cıvıltıları ve mis kokular arasında gül topluyor.



Topladıkları güllerle gül yağının geleneksel yöntemlerle çıkarılması sürecine de tanıklık eden turistler, eşsiz güzelliğe sahip gül bahçelerinde fotoğraf çektirmeyi ve gül ürünleri almayı da ihmal etmiyor.



Güneykent Belediye Başkanı Fahrettin Gözgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beldenin Isparta'da gül üretiminin en yoğun olarak yapıldığı yerlerin başında geldiğini söyledi.



Gül üretiminin uzun bir geçmişe sahip olmasına rağmen gül turizminin Isparta'da henüz yeni yerleşmeye başladığını anlatan Gözgün, Güneykent'de de gül turizminin 6 yıl önce başladığını bildirdi.



Güneykent'te gül turizminin 2011 yılında 4 Japon ve 2 Amerikalı ile başladığını vurgulayan Gözgün, o günden bu yana turist sayısının katbekat arttığını, birçok seyahat firmasının tur paketlerine gül hasadını da bıraktığını anlattı.



Bu yıl üçüncüsünü düzenledikleri gül festivali ile Güneykent'i gül turizminin merkezi haline getirdiklerini ifade eden Gözgün, hasat dönemininde gül bahçelerinin sadece yerli değil yabancı turistlerin de ilgi odağı haline geldiğini belirtti.



Özellikle Güney Kore, Çin, Japonya ve Tayvan gibi Uzakdoğu ülkelerinden ziyaretçi ağırladıklarını aktaran Gözgün, turistlerin bahçelerde gül topladıklarını, Osmanlı dönemindeki gibi geleneksel yöntemlerle gül yağının çıkarılmasını izlediklerini, güle dair her şeye tanıklık ettiklerini vurguladı.



Gözgün, Isparta'da gül turizminin öneminin giderek arttığına ve bürokrasinin de buna destek verdiğine değinerek, şunları kaydetti:



"Güneykent, birkaç yıl öncesine kadar kimsenin bilmediği yerken, bugün Güney Kore ve Tayvan gibi ülkelerden gelen binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor. 2015 yılında 3 bin 800 yabancı turist, burada gül topladı. 2016 yılında ülkemiz hakkında dünya genelinde yaratılmaya çalışılan olumsuz algı nedeniyle bu rakam azalsa da bu yıl ziyaretçi sayımız hızla artıyor."



Tayvan'dan gelen Hain Ting ise bir arkadaşının tavsiyesi üzerine Isparta'ya geldiğini söyledi.



Isparta'da müthiş kokular içinde güne başladıklarını belirten Ting, "Her taraf çok güzel kokuyor. Burada olduğum için çok mutluyum. Bir kez daha gelmeyi düşünüyorum." dedi.