Adana'da buğday tarlasından geçen BTC ham petrol boru hattına vana takılarak hırsızlık gerçekleştirildi

Adana'da tarladan geçen Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) ham petrol hattına vana takılarak hırsızlık yapıldı.



Alınan bilgiye göre, Ceyhan ilçesindeki terminal görevlileri, hattan gelen ham petrolün basınç seviyesinin düşmesi üzerine araştırma başlattı.



Görevliler, merkez Sarıçam ilçesi Baklalı Mahallesi'ndeki buğday tarlasında toprağın kazılarak hatta vana bağlandığını belirledi.



Bunun üzerine durumun haber verildiği polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.



Şüphelilerin, ham petrolü bir araca aktararak bölgeden ayrıldıkları tespit etti.



Zanlıları arama çalışmaları sürdürülüyor.

