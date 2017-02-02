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Hamsi Trabzon haline uğramaz oldu

İstanbul'da fiyatı 20 liranın üzerine çıkan hamsi, Trabzon'da kayıplara karıştı. Toptancı Balık Hali’ne bugün hiç hamsi gelmedi. Son 10-15 yılın en verimsiz gününü yaşayan esnaf, "Hava şartlarındaki olumsuz durum bize de vurdu" dedi.

Hamsi Trabzon haline uğramaz oldu
Mutfakları şenlendiren, sofraları renklendiren hamsi Trabzon haline uğramaz oldu.

Başta İstanbul olmak üzere birçok ilde fiyatı 20 liraya kadar çıkan hamsi, balıkçı esnafını üzdü.

Trabzon Toptancı Balık Hali’ne giden esnaf eli boş döndü. Çünkü Doğu Karadeniz Bölgesi son yılların en ağır kışını geçiriyor.  Balıkçılar denize de açılamıyor. 

Doğu Karadeniz Su Ürünleri Başkanı Ahmet Mutlu,  durumu değerlendirdi, "Son 10-15 yılın en verimsiz dönemini yaşıyoruz" dedi. 

Balık olmadığı için bazı esnaf dükkanı açmadı. Toptancı Balık Hali'ne hamsi almak için gelen kamyon ve TIR'lar da  boş bekliyor. 




ulusalkanal.com.tr
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