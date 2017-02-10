Hariri, Arap Bankası'ndaki hisselerini sattı

Lübnan Başbakanı Hariri, Arap Bankası'nda bulunan yüzde 20 hissesini 1,1 milyar dolara sattı

Lübnan Başbakanı Saad Hariri ve ailesinin, Arap Bankası'ndaki hisselerini 1,1 milyar dolara sattığı bildirildi.



Arap Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, Lübnan Başbakanı Hariri ve ailesi, sahip oldukları yüzde 20 hisseyi, 40 kişilik Arap ve Ürdünlü bir yatırımcı gruba 1,1 milyar dolara sattı.



Açıklamada, bu satışla Arap Bankası hissedarları içinde Ürdünlülerin payının yüzde 70'e ulaştığı bilgisi paylaşılırken, "Yeni anlaşma bankanın iştirak ağını genişletecek. Anlaşma, Ürdün'deki bankacılık sistemini daha da güçlendirerek cazip yatırımlara açacak." ifadeleri kullanıldı.



Kudüs'te bir grup Arap girişimci tarafından 1930'da kurulan ve dünya genelinde 600'den fazla şubesi olan Arap Bankası'nın merkezi Ürdün'ün başkenti Amman'da bulunuyor. Banka tarafından ay başında yapılan açıklamada, 2016'da bankanın vergilerden arındırılmış net karının bir önceki yıla göre yüzde 20 artarak 533 milyon dolara yükseldiği belirtilmişti.



Lübnan Başbakanı Hariri, siyasetçi kimliğinin yanında babasından kalan inşaat, telekomünikasyon ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirketleriyle Lübnan'ın önde gelen iş adamları arasında yer alıyor.



Lübnan basınında ise Körfez ülkelerinde de büyük yatırımları bulunan Hariri ailesinin, düşük seyreden petrol fiyatları nedeniyle ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya olduğu yorumları yapılıyor.