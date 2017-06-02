Aksaray'da, çalıştığı diyaliz merkezindeki hastaların durumundan etkilenerek doğal beslenmek amacıyla küçük bir çiftlik kuran teknisyen, çiftliğine uğrayanların ısrarlı organik yumurta taleplerine cevap verebilmek için 50 olan tavuk sayısını bine çıkararak seri üretime başladı

Aksaray'da, çalıştığı diyaliz merkezindeki hastaların durumundan etkilenerek, doğal beslenmek amacıyla küçük bir çiftlik kuran ve burada organik yumurta yetiştiren teknisyen, çiftliğine uğrayanların ısrarlı organik yumurta taleplerine cevap verebilmek için tavuk sayısını artırıp seri üretime geçti.

Özel bir diyaliz merkezinde 17 yıldır teknisyenlik yapan Emrah Çetinkaya, Aksaray-Ankara karayolundaki arazisine kendi yumurta ihtiyacını karşılamak üzere küçük bir çiftlik kurdu.

Çiftliğindeki 50 özgür tavukla organik yumurta üreten Çetinkaya, karayolundan geçen pek çok kişinin kendisinden ısrarla yumurta istemesi üzerine 5 ayda tavuk sayısını bine çıkarıp seri üretim yapmaya başladı.

Tavuklarını buğday, arpa, mısır ve bayat ekmekle besleyen Çetinkaya, günlük 300 yumurta üreterek, bunları karayolundan geçenlerin yanı sıra çevre illerden sipariş verenlere satıyor.

Çetinkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesleğinden dolayı sürekli hastalarla bir arada olduğunu söyledi.

Hastalıkların en önemli nedenlerinden birinin sağlıksız beslenme olduğunu düşündüğünü belirten Çetinkaya, "Genellikle hazır yiyecekler, organik olmayan besinlerin tüketimi sonucunda birçok rahatsızlık ortaya çıkıyor. Bunların başında da benim sık sık muhatap olduğum diyaliz hastaları var. Diyaliz merkezinde, seminerlerde sürekli diyaliz hastalarıyla iç içeyim. Bu rahatsızlığın nedenlerinden birinin doğal beslenememe olduğunu düşünüyordum. Hobi amacıyla 50 tavuk alarak organik yumurta üretmeye başladım. Çok fazla talep olunca ihtiyaca cevap verebilmek için tavuk sayısını artırdım." dedi.

Çetinkaya, son dönemde organik gıdalara ilginin arttığını, ancak insanların bu tür besinleri bulmakta güçlük yaşadığını ifade etti.



"Tavuklarımız doğal yiyecekler tüketiyor"

Çiftliğinin, önemli ulaşım güzergahlarından biri olan Ankara-Aksaray karayolunda bulunduğunu dile getiren Ağbal, şunları kaydetti:

"Burası yoğun araç trafiğinin bulunduğu bir karayolu olduğundan tavuklarımı gören yumurta istemeye başladı. Ayrıca eş, dost, akrabalardan da organik yumurta talebi gelmeye başladı. Ben de bu işte potansiyel olduğunu düşündüm. Köyde yetiştiğim için köy hayatına da özlemim vardı. Tavuk sayısını artırmaya karar verdim. Geçen hafta itibarıyla bine çıkardım. Bu, 5 ay içinde oldu. Tavuklarımız doğal yiyecekler tüketiyor. Organik olmayan yemler de var. Onu versek belki günde bin yumurta elde edebiliriz ama biz organik yumurta olsun istiyoruz. Normalde bir köy tavuğu her gün yumurtlamaz, gün aşırı yumurtlar. Bizim tavuklarımız da öyle. Günde bin tavuktan 300 yumurta alıyorum."

Sağlık çalışanı Fatih Öztürk de çocukları için organik besinler almaya özen gösterdiğini belirterek, "Aksaray’da çok fazla bulma imkanımız olmuyor. Genellikle köylerden yumurta getirtiyordum. Buraya 2-3 günde bir gelip yumurta alıyorum. Evdekiler çok memnun. Bu yumurtaları severek tüketiyorlar. Doğal olduğunu görüp alıyoruz." diye konuştu.